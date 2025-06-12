محافظ سوهاج يتفقد الأماكن الأثرية بنجع الدير (صور)

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية شملت زيارة "الدير الابيض" والدير الأحمر" بمنطقة نجع الدير التابعة لمركز سوهاج، وذلك ضمن سلسلة جولاته لتفقد المواقع الأثرية والتاريخية بالمحافظة في إطار جهود محافظة سوهاج لوضعها على الخريطة السياحية العالمية وتعزيز عوامل الجذب السياحي.

كان في استقباله الأنبا أوجوليوس رئيس الدير الأبيض، والأنبا أنطونيوس رئيس الدير الأحمر.

محافظ سوهاج في زيارة لـ الدير الأبيض والدير الأحمر

واستهل المحافظ الجولة بزيارة الدير الأبيض واستمع إلى شرحًا وافيًا عن تاريخ الدير الأثري، المشيّد على الطراز البازيليكي، والذي يعود بناؤه إلى النصف الأول من القرن الخامس الميلادي، ويعد الدير الأبيض، أو "دير الأنبا شنودة"، من أبرز المزارات السياحية والأثرية بالمحافظة، ويستقطب العديد من الأفواج السياحية من داخل مصر وخارجها.

كما زار المحافظ "الدير الأحمر"، وتعرف على تاريخ هذا المعلم الأثري الذي يرجع بناؤه إلى نحو عام 500 ميلادية، وتُنسب كنيسته إلى القديسين بشاي وبيجول. ويُعد الدير الأحمر من أبرز الأديرة القبطية، وقد شُيّد باستخدام الطوب الأحمر والحجر الجيري، إلى جانب أعمدة من الجرانيت الوردي والأسود.

وأكد المحافظ خلال الزيارة أهمية هذين الديرين التاريخية والدينية، مشيرًا إلى أنهما يعدان من المعالم الأثرية البارزة التي تعكس عمق التراث القبطي في مصر، كما التقى بالآباء والكهنة القائمين على الخدمة بالديرين، معربًا عن دعمه الكامل لتذليل العقبات التي قد تعيق تطوير تلك المواقع الأثرية.

وأضاف أنه سيسعى للتواصل مع الجهات المختصة لتعزيز فرص السياحة الدينية للديرين، واستكمال أعمال الترميم والإصلاح اللازمين لهما.

وأشار " سراج " إلى أن المواقع الأثرية الدينية، سواء الإسلامية أو القبطية، مفتوحة للزيارة المجانية أمام المواطنين طوال أيام الأسبوع، داعيًا إلى زيارة هذه المعالم الفريدة والتعرف على قيمتها التاريخية والحضارية.





يذكر أن الدير الأبيض ( دير الأنبا شنودة) يبعد حوالي ٨ كم غرب مدينة سوهاج، أسسه الأنبا شنودة رئيس المتوحدين عام 441م، وهو يعد أحد أهم الآثار القبطية فى مصر، وهو عبارة عن هيكل وصحن وجناحين، مساحتها بواجهات من الحجر الجيرى ترتفع إلى 29 مترا تقريبا، كما يوجد فى الجهة الجنوبية والغربية والشمالية منطقة حفائر هى عبارة عن منطقة صناعية تقوم على صناعات يدوية.

كما يقع الدير الأحمر أيضا غرب مدينة سوهاج بمسافة تبعد حوالى 12 كم، ويعتبر من أهم الأديرة التي شيدت فى العصور المسيحية المبكرة، أنشأه الأنبا بشاى فى أوائل القرن الرابع الميلادى، وقد استخدم الطوب الأحمر كمادة أساسية فى تشييده لذا سمى بالدير الأحمر، كما استخدم حجر الجير الأبيض وبعض الأعمدة من الجرانيت الوردي والأسود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.