أهلي جدة يراقب لاعبا مغربيا لخلافة رياض محرز

وضع نادي أهلي جدة السعودي لاعبا جديدا ينشط في مركز الجناح الأيمن، تحت المراقبة تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

شمس الدين الطالبي يدخل اهتمامات أهلي جدة

ويتعلق الأمر بالمغربي صاحب الجنسية البلجيكية شمس الدين الطالبي الجناح الشاب بصفوف فريق كلوب بروج البلجيكي، حيث يسعى الأهلي لضمه.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن اللاعب صاحب الـ20 عاما نال إعجاب المدرب الألماني ماتياس يايسله، بعدما تم عرضه على الأهلي عن طريق أحد وكلاء اللاعبين.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب قد يتم قيده في قائمة لاعبي مواليد 2004 فما فوق، حال التوصل لاتفاق بشأن التعاقد معه.

ويمتلك أهلي جدة، الجناح الجزائري رياض محرز، صاحب الخبرات، في نفس مركز طالبي، ما قد يمهد لمنافسة قوية في الموسم الجديد، حال انضمام اللاعب الشاب.

أرقام شمس الدين الطالبي هذا الموسم

ولعب شمس الدين الطالبي 44 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 5 أخرى في 2046 دقيقة مشاركة بالموسم الأخير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.