الخميس 12 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أهلي جدة يراقب لاعبا مغربيا لخلافة رياض محرز

شمس الدين الطالبي،
شمس الدين الطالبي، فيتو

وضع نادي أهلي جدة السعودي لاعبا جديدا ينشط في مركز الجناح الأيمن، تحت المراقبة تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

شمس الدين الطالبي يدخل اهتمامات أهلي جدة

 ويتعلق الأمر بالمغربي صاحب الجنسية البلجيكية شمس الدين الطالبي الجناح الشاب بصفوف فريق كلوب بروج البلجيكي، حيث يسعى الأهلي لضمه.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن اللاعب صاحب الـ20 عاما نال إعجاب المدرب الألماني ماتياس يايسله، بعدما تم عرضه على الأهلي عن طريق أحد وكلاء اللاعبين.

 

وأضافت الصحيفة أن اللاعب قد يتم قيده في قائمة لاعبي مواليد 2004 فما فوق، حال التوصل لاتفاق بشأن التعاقد معه.

ويمتلك أهلي جدة، الجناح الجزائري رياض محرز، صاحب الخبرات، في نفس مركز طالبي، ما قد يمهد لمنافسة قوية في الموسم الجديد، حال انضمام اللاعب الشاب.

أرقام شمس الدين الطالبي هذا الموسم

ولعب شمس الدين الطالبي 44 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 5 أخرى في 2046 دقيقة مشاركة بالموسم الأخير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أهلي جدة السعودي أهلي جدة رياض محرز شمس الدين الطالبي كلوب بروج البلجيكي

مواد متعلقة

منافس الأحمر، نجم أهلي جدة ينضم إلى بورتو البرتغالي قبل كأس العالم للأندية

3 فرق عربية تتذوق اللقب القاري لأول مرة.. بيراميدز أحدث المتوجين بدوري أبطال إفريقيا.. أهلي جدة بطلا لكأس النخبة، والشارقة يفوز بدوري آسيا 2.. باريس سان جيرمان الأبرز

يايسله: أهلي جدة يرفض تجديد عقدي

الأكثر قراءة

بعد أزمته، أول قرار رسمي من الزمالك ضد أحمد حمدي

رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة

قرارات جديدة من الأعلى للإعلام بشأن بطولة كأس العالم للأندية

القوانين لازم تتغير، ساويرس يوجه رسالة بشأن حبس شباب أنقذوا مصابين في حوادث طرق

الذهب في زمن العواصف، ارتفاع جديد بجميع العيارات

ثار بشكل مرعب، ارتفاع حمم بركان هاواي لأكثر من 100 متر وأمريكا تحذر (فيديو)

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بالصاغة

موعد إعلان صفقة الأهلي الجديدة لتدعيم الدفاع

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الخميس 12-6-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 12 يونيو 2025

سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء رمى الجمرات وحكمته وحكم التكبير خلاله

تفسير رؤية أكل العنب في المنام وعلاقتها بقدوم رزق وفير في القريب

حكماء المسلمين: حماية الأطفال من الاستغلال والمعاناة واجب شرعي وأخلاقي وإنساني

المزيد
الجريدة الرسمية