دعاء ليلة الجمعة للوقاية من الفتن والشرور، يحرص الكثيرون على الدعاء ليلة الجمعة ويومها لما لهذا اليوم من فضل كبير، فمن المعروف أن ليلة الجمعة بها ساعة السحر التي ينزل فيها الرب إلى السماء الدنيا ويقول هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب أتوب عليه، وهي ساعة إجابة الدعاء كما أن يوم الجمعة به ساعة إجابة لا يوافقها رجل مسلم يدعو إلا استجيب له، وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء ليلة الجمعة للوقاية من الفتن والشرور.

دعاء ليلة الجمعة للوقاية من الفتن والشرور

دعاء ليلة الجمعة

اللهم صلِّ وسلِّم على نبيك، وحبيبك، ورسولك، وخليلك، ومصطفاك، سيد البشر، صلاةً تجلو بها همومنا، وتُزيح بها غمومنا، وتشرح بها صدورنا، وتُيسّر بها أمورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتُصلح بها عيوبنا، وتُشافي بها قلوبنا، وتُعطّر بها أنفاسنا، وتطيّب بها أفواهنا.

اللهم إن هذا خلق جديد فافتحه علينا بطاعتك، واختمه لنا بمغفرتك ورضوانك، وارزقنا فيه حسنة تقبلها منا وزكها وضاعفها لنا، وما عملنا فيه من سيئة فاغفرها لنا، إنك غفور رحيم ودود كريم.

اللهم اعصمنا من شر الفتن، وعافنا من جميع المحن، وأصلح منا ما ظهر وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد، واغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وأرنا يا ربنا الحق حقا واهدنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وجنبنا اتباعه، واجعلنا هداة مهديين.

يارب بحق تنزلك الجليل كل ليلة لتتوب على التائبين، وتغفر للمستغفرين، وتقضي حاجة السَّائلين... نستغفرك ونتوب إليك، ونسألك اللهم أن تغفر لنا ما قدَّمنا وما أخرنا.. يا باسطًا يديه ليلًا ونهارًا؛ فرحًا بتوبة عباده..اجعلها ساعة توبة ومغفرة لنا.

دعاء لحفظ البلاد والعباد:

- اللهم إني أستودعتك وطني وأهله، أمنهم وأمانهم، ليلهم ونهارهم، أرضهم وسماءهم.

- اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار، وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار.

- اللهم احفظ بلادنا من عبث العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين.

- اللهم رد كيد الكائدين ورد شماتة الخائنين.

- اللهم احفظ الوطن من الأعداء في كل وقت وحين وردهم على أعقابهم ولا تجعلهم منصورين يا رب العالمين

اللهم احفظ بلادنا بعين رعايتك التي لا تغفل ولا تنام اللهم أدم علينا نعمة الأمن والاستقرار وبارك لنا في خيرات وطننا وفي أبنائه اللهم اجعل تدبير كل من أراد بنا سوءًا في تدميره واحفظ أرضنا من ظلم الظالمين وبغي الطغاة.

اللهم ارزقنا دوام الطمأنينة في أوطاننا وابعد عنا وعن أهل بلدنا كل سوء ومكروه اللهم إني أستودعك وطني وأهلي وأرزاقنا ومساجدنا اللهم احفظها من كل شر فأنت وحدك الحافظ العليم.

اللهم احفظ مصر وأهلها وأمنها اللهم اجعلها بلدًا آمنًا مطمئنًا اللهم احفظها من كيد الكائدين وحقد الحاقدين اللهم اجعل لها من كل ضيق مخرجًا ومن كل هم فرجًا اللهم ولِّ على أهلها من يرعى مصالحهم ويرشدهم إلى الخير واحفظ دماء أهلها وأموالهم وأعراضهم.

دعاء ليلة الجمعة للوقاية من الفتن والشرور

دعاء لحفظ الوطن من الفتن:

اللهم اجعل المحن والفتن تمر بردًا وسلامًا على وطني، واحفظنا من الفتن الظاهرة والخفية، اللهم احفظ ديننا وبلادنا وولاة أمرنا وكل أبناء شعبنا.

اللهم اصرف عن وطني شرور الفتن، ما ظهر منها وما بطن، واحمه من كل خطر قد يهدد أمنه واستقراره.

اللهم أحبط مخططات كل من يريد بهذا الوطن سوءًا، ورد مكر الحاقدين، واجعل كيد أهل الفتنة في نحورهم، ولا تمكنهم منا.

اللهم احفظ مصر وأهلها ومن يعيش فيها وأمنها من كل سوء واجعلها بلادًا آمنة مزدهرة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين رب اجعل صباحها مليئًا بالخير والبركة والسلام.

اللهم إنا نستودعك مصر أرضها وسماءها وقيادتها وشعبها فأنت الحافظ الذي لا تضيع عنده الودائع اللهم احفظها بحفظك واحرسها بعينك التي لا تنام وانصرها على من يعاديها وارفع من شأنها بين الأمم.

اللهم احفظ مصر بعنايتك واحمها من كل شر اجعلها دائمًا بلدًا آمنًا مطمئنًا اللهم أرعها برحمتك ووفق ولاة أمرها لما فيه الخير والصلاح.

اللهم انصر أهلنا في أرض الكنانة واحفظهم بحفظك اللهم اجعل شرعك هو الحاكم بينهم واكفهم شر كل ظالم معتد متجبر.

اللهم اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا وسائر بلاد الإسلام اللهم ارزقها الخير والرخاء وأبعد عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن.

دعاء الوقاية من الشرور

اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرًا عليه يا سميع الدعاء.

اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار برحمتك يا عزيز يا غفار.

اللهم احفظ بلادنا من عبث العابثين واجعل كيد الكائدين في نحورهم وأبعد عن وطننا عدوان المعتدين.

اللهم احفظ الوطن من الأعداء في كل وقت وحين واجعل لهم دائرة السوء واصرفهم عن بلادنا ولا تجعل لهم في وطننا سبيلًا يا رب العالمين.

دعاء لحفظ الوطن من الفتن:

اللهم عجل بالفرج وأزل كل هم واحفظ بلادنا وأهلها من كيد الكائدين ومن أراد بنا سوءًا اللهم اجعل كيد أعدائنا في نحورهم وأبعد عن بلاد المسلمين الفتن والمحن اللهم ارزقنا الأمن والاستقرار وأيدنا برحمتك واحفظ ديارنا من كل من يسعى لنشر الفوضى والفساد.

اللهم نسألك أن تبارك في هذا الوطن العظيم وأن تحفظه من كل شر اللهم أدم علينا نعمة الاستقرار والأمن ووفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح اللهم اجعل قيادتنا ممن يسير بشعبه إلى بر الأمان واهده إلى الحق وبارك في جهوده التي يبذلها لصون هذه الأرض وحمايتها.

اللهم من أراد ببلادي شرُّا فأشغِله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وردّه خاسئًا مدحورًا.

اللهم أحصهم عددًا. وأهلكهم بددًا وولا تُبقِ منهم أحدًا.

اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اجعل يومهم أسودًا، يفقدون فيه قوتهم وينالون جزاء ظلمهم.

اللهم من أراد بهذا الوطن كيدًا فأفسد عليه أمره، وشتّت تدبيره، وأبعده عن أرضنا وأهلنا.

اللهم زلزل أقدامهم واهزم جموعهم، واجعل بأسهم بينهم ولا ترفع لهم راية، ولا تُحقق لهم غاية.

اللهم بدّد شملهم، اللهم فرّق كلمتهم وأذهب قوتهم، واجعل أمرهم في تشتت وضياع.

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