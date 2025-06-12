أحمد الشريف يحيي أولى حفلاته في السعودية غدا

يعود الفنان أحمد الشريف إلى جمهوره بعد غياب طويل، في أول ظهور غنائي له بالمملكة العربية السعودية، من خلال مشاركته غدًا الجمعة في حفل "نوستالجيا فورها"، على مسرح جدة سوبر دوم، في ليلة تحتفي بذكريات جيل الألفينات وأغانيه الخالدة.

حفل نوستالجيا فورها

ويشارك في الحفل نخبة من نجوم تلك المرحلة الذهبية، منهم مايا نصري، إيوان، ماساري، فرقة بلو العالمية، يوسف العماني، سامو زين، جنات، وهيثم سعيد، وسط أجواء تمزج بين الحنين والفرح.

أحمد الشريف يستعد أيضًا لصيف فني حافل، حيث من المنتظر أن يحيي عددًا من الحفلات في دول عربية مختلفة، ليؤكد من خلالها استمراره وتألقه وحضوره لدى جماهيره.

من جانبه، صرّح منظمون الحفل بأن "أحمد الشريف أحد الأصوات التي شكّلت وجدان جيل كامل، وعودته عبر منصة جدة هو تتويج لرغبتنا في إعادة نبض الفن الجميل إلى قلوب الجماهير. ’نوستالجيا فورها‘ ليست مجرد حفل، بل هي رحلة إلى أيام لا تُنسى".

الجدير بالذكر أن أحمد الشريف، الذي عرفه الجمهور بصوته العذب ووسامته، حقق شهرة واسعة بأغانيه الرومانسية مثل "سهران معاك الليلة" و"بدي طير".

وعلى الرغم من ابتعاده لفترة بعد الزواج وانشغاله بحياته العائلية كأب لثلاثة أطفال، ظل محافظًا على محبة جمهوره وذكريات لا تُنسى يتداولها محبوه على وسائل التواصل الاجتماعي.

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