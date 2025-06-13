رسميا، بدء صرف مرتبات شهر يونيو لجميع العاملين بالدولة الأسبوع المقبل

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الحالية عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 لجميع العاملين بالدولة.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو

ومن جانبه، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات يونيو الحالى للعاملين بالدولة يوم ١٨ من الشهر نفسه، موضحًا أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل.

أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه

وأضاف أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن ٧٠٠٠ جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًّا.

زيادة في الأجور تتراوح من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه

وأشار إلى أن هناك زيادة في الأجور تتراوح من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل في حافز إضافي بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف في مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.

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