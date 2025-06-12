تعرف أسعار ومواصفات سيارات هيونداي الهايبرد بعد تراجع أسعارها

سيارات هيونداي… تراجعت أسعار سيارات هيونداي داخل السوق المصري، شملت سيارات هيونداي ستاريا الهايبرد وبلغت قيمة التراجع نحو 240 ألف جنيه وجاء ذلك خلال شهر يونيه.





انخفضت أسعار سيارات هيونداي ستاريا

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية لسيارات "الهايبرد" كافة الموزعين والتجار بتراجع الاسعار الذي بدء من اليوم عقب انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك، وبلغ سعرها بعد التراجع نحو 3.550.000 جنيه بدلًا من 3.790.000 جنيه

ويبلغ الطول الكلي للسيارة 5,255 مم، والعرض الكلي 1,970 مم، بينما يصل الارتفاع الكلي إلى 1,990 مم. كما تتمتع السيارة بقاعدة عجلات تمتد إلى 3,275 مم. يبلغ ارتفاع المركبة عن الأرض 186 مم، وتأتي سعة خزان الوقود 65 لترًا، مع متوسط استهلاك وقود يبلغ 7.5 لتر لكل 100 كم. أما بالنسبة للسعة التخزينية لصندوق الأمتعة، فهي تتراوح بين 117 و431 لترًا.



وتتميز سيارة هيونداي STARIA بنظام توجيه MDPS (Motor Driven Power Steering) الذي يضمن تجربة قيادة سلسة ودقيقة. أما بالنسبة لنظام التعليق الأمامي، فهو من نوع Macpherson Strut، مما يعزز من ثبات السيارة وراحتها على الطريق. في حين يأتي نظام التعليق الخلفي بنظام Multi-Link.

حصلت سيارات هيونداي STARIA بمحرك هايبرد قوي يوفر سعة لترية 1.6T-GDI HEV، متصل بناقل حركة 6 سرعات AT-HEV، مع أقصى قوة حصانية (hp) للموتور البنزين 158 / 5500، وأقصى قوة حصانية (hp) للموتور الكهربائي 72 / 1,700 - 2,600، وأقصى عزم حصاني مجمع (NM) 265 / 1,500 - 3,500.



وتتمتع سيارة هيونداي STARIA بمجموعة من الأنظمة التي تضمن أقصى درجات الأمان. تشمل السيارة وسائد هوائية أمامية، جانبية وستائرية، بالإضافة إلى نظام مكابح مضادة للانغلاق (ABS).

وتوفر الرؤية 360° للسيارة صورة شاملة لمحيطها، كما تضم السيارة أيضًا نظام "تحذير النقطة العمياء" لتحذير السائق من المركبات في النقاط العمياء، كما تتميز بخاصية المحافظة على الحارة المرورية للحفاظ على السيارة ضمن المسار الصحيح.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على خاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ.



وتتمتع سيارة هيونداي STARIA بتجهيزات داخلية فاخرة ومريحة، حيث تأتي بعجلة قيادة مكسوة بالجلد مع خاصية التسخين. تضم السيارة فرش جلد للمقاعد وأعتاب داخلية من الكروم، مما يضيف لمسة من الفخامة للمقصورة.

وفيما يتعلق بالإضاءة فانها تدعم الاضاءة بتقنية LED المتوفرة في المصابيح الأمامية والاضاءة الأمامية التي تعمل طوال النهار (Daytime Running Lights)، مما يعزز من وضوح الرؤية، كما تشمل أيضًا إضاءة إرشادية وفوانيس خلفية، إلى جانب وحدة تحكم علوية توفر إضاءة إضافية للمقصورة.

وتتمتع سيارة هيونداي STARIA بمجموعة من وسائل الراحة التي تعزز من تجربة القيادة. تشمل السيارة اختيار نمط القيادة حسب نوعية الطرق، مما يتيح للسائق تخصيص الأداء ليناسب مختلف الظروف كما تضم مثبت سرعة ذكي لضبط السرعة بشكل تلقائي بما يتماشى مع ظروف الطريق.

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