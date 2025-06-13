هل تتراجع أسعار اللحوم بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، شعبة القصابين توضح

أسعار اللحوم في الأسواق، انتهى عيد الأضحى الموسم الرئيسي للحوم في مصر، الذي معه ارتفعت أسعار اللحوم القائم والطازجة ارتفاعات متباينة بين 5 و25 جنيهًا في الكيلو قبل أيام العيد، كما قدمت المحال التجارية والسلاسل الغذائية عروض وتخفيضات على أسعار اللحمة بالتزامن مع الموسم.

فما هو حالة سوق اللحوم بعد عيد الأضحى؟

أسعار اللحمة، فيتو

أسعار اللحوم تستقر وربما تنخفض في بعض القطعيات

قال هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ إنه مع انتهاء موسم عيد الأضحى، فإن أسعار اللحوم تستقر وربما تنخفض في بعض القطعيات، وذلك مع انتهاء الموسم الأكبر للحوم في مصر.

أسعار اللحمة، فيتو

الجزارين يحصلون على إجازة عيد الأضحى بعد إنتهاءه

وأضاف لـ «فيتو» أن الجزارين يحصلون على إجازة عيد الأضحى بعد انتهائه لمدة تصل إلى أسبوعين، ولا تقل عن 10 أيام، وهذا وفق إدارة كل محل، إلا أن هناك بعض المحال التي تظل تعمل حتى بعد العيد؛ وهي المحلات التي لديها لحوم لم تباع خلال فترة العيد.

ما بعد عيد الأضحى بشهر تعد فترة ركود في سوق اللحوم

وتابع: وعليه فإن سوق اللحوم يظل في حالة استقرار فترة ما بعد عيد الأضحى خاصة أن المواطنين يقومون بتخزين لحوم العيد للفترات التي تليه، وعليه فإن فترة ما بعد عيد الأضحى بشهر تعد فترة ركود في سوق اللحوم، سواء مع إغلاق المحال للإجازة أو لعدم إقبال المواطنين على الشراء.

أسعار اللحمة، فيتو

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

وفي نفس السياق، «فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، ويشمل أسعار اللحمة الضاني، في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في السطور الآتية:

أسعار اللحمة، فيتو

سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 424.4 جنيه، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 300 جنيه إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظم نحو 396.7 جنيه، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.