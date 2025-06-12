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ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل “6 شهور” لنور النبوي على قناة ON

نور النبوي، فيتو
نور النبوي، فيتو

يبدأ عرض مسلسل “6 شهور” للفنان نور النبوي على شاشة قناة ON اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 15 يونيو بعد النجاح اللافت الذي حققه المسلسل على Watch it وقت عرضه في 2024.

ويُذاع المسلسل في تمام الساعة 7:30 مساءً، وذلك في خطوة جديدة.

مسلسل 6 شهور 

ومسلسل “6 شهور” مكوّن من 10 حلقات فقط، ويجمع في بطولته كوكبة من النجوم إلى جانب نور النبوي، من بينهم: نور إيهاب، مراد مكرم، مجدي بدر، محمد عبد العظيم، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف الذين يثرون الحلقات بأدوار مميزة.  

العمل من تأليف أحمد هشام وعمرو أبو زيد، وإخراج مصطفى الصولي، ويُعد أول بطولة مطلقة لنور النبوي.

ويقدم النجوم الشباب في المسلسل شخصيات متنوعة، حيث يجسد نور النبوي شخصية مراد وهو شاب يسعى لتحقيق “التارجت”، الذي يبلغ الحد الأدنى له ٢٥ مليون، جنيه في مجال التسويق العقاري بإحدى الشركات خلال 6 شهور، وبالرغم من صعوبة الأوضاع إلا أن مراد طموح وراغب في تحقيق حلمه، وتشاركه في هذه المنافسة نور إيهاب “لطيفة” وأحدهما هو الذي سيحظى بالمنصب في الأخير.

أما مراد مكرم فيجسد شخصية كمال وهو مدير المبيعات بالشركة، وحليم “أمجد الحجار” هو ذراعه اليمين، أما مروان فارس فيجسد شخصية روني صديق مراد منذ الطفولة وهو عاشق لكرة القدم، والفنان الشاب باهر النويهي يجسد شخصية حسام، وتجسد شخصية والدة مراد الفنانة سلوى محمد علي.

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6 شهور الفنانة سلوي محمد علي شاشة قناة ON مسلسل 6 شهور نور النبوي نور ايهاب

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