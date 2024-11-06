عدد حلقات مسلسل 6 شهور للفنان نور النبوي

يعرض حاليا عبر منصة watch it مسلسل 6 شهور الذي يعد من إنتاجات المنصة الأصلية والبطولة المطلقة الأولى للفنان نور النبوي بمشاركة مجموعة من النجوم.

عدد حلقات مسلسل 6 شهور

ويبحث الجمهور عن كل التفاصيل المتعلقة بمسلسل 6 شهور الذي تصدر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة واتس ات بمجرد طرح أول حلقتين منه.

ومسلسل 6 شهور مكون من ١٠ حلقات وهو من بطولة نور النبوي، نور إيهاب، ومراد مكرم، ومجدي بدر ومحمد عبد العظيم وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أحمد هشام وعمرو أبو زيد، ومن إخراج مصطفى الصولي.