تعرف على التهم الموجهة لأبطال فيديو تعاطي الحشيش في القاهرة

وجهت النيابة العامة بالقاهرة، تهم حيازة المخدرات والتعاطي والاتجار لشخصين ظهرا في مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى وهما يتعاطيان المواد المخدرة بالقاهرة.

وجاءت نتيجة التحليل بالإيجاب لأكثر من نوع مخدر من ضمنها مخدر الآيس.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية،رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعاطى شخصين للمواد المخدرة بالقاهرة.

فيديو تعاطي المخدرات بالقاهرة

وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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