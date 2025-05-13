"إيتيدا" تطلق النسخة الثالثة من يوم اختبار البرمجيات الإثنين المقبل

ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) إيتيدا النسخة الثالثة من يوم اختبار البرمجيات الإثنين المقبل، وذلك بمركز إبداع مصر الرقمية في الجيزة، تحت شعار: "تطور اختبار البرمجيات: الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي وممارسات DevOps".

مجال جودة البرمجيات

يستعرض الحدث أحدث التوجهات العالمية في مجال جودة البرمجيات، من خلال كلمات رئيسية وجلسات نقاشية بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين. كما يوفّر فرصًا للتواصل المهني، والتعرّف عن قرب على أدوات وحلول اختبار البرمجيات، عبر عروض حية تقدمها شركات محلية وعالمية رائدة في هذا المجال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.