نائب رئيس الحزب العربي الناصري: تنظيم دخول الوفود للحدود قرار سيادي لحماية الأمن القومي

قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربي الناصري: إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية إلى المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، يعكس حجم المسؤولية الوطنية والإقليمية التي تتحملها الدولة المصرية، ويؤكد في الوقت ذاته ثبات موقفها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد "جلال" لـ فيتو أن موقف مصر من القضية الفلسطينية لا يحتمل التشكيك أو المزايدات، مشددًا على أن الدولة المصرية تقف بوضوح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتُدين الجرائم المتواصلة بحق الأبرياء في قطاع غزة، موضحًا أن هذا الموقف هو امتداد طبيعي لتاريخ طويل من الدعم المصري الرسمي والشعبي لفلسطين.

وأضاف نائب رئيس الحزب العربي الناصري: "نحن مع كل تحرك حقيقي لدعم فلسطين، لكن يجب أن يتم ذلك في إطار قنوات واضحة وضوابط تنظيمية تحمي الأمن القومي المصري وتمنع استغلال القضية لأهداف مشبوهة".

وشدد على أن "العاطفة وحدها لا تصنع سياسة مسؤولة"، مشيرًا إلى أن أي تجاوز للقوانين أو محاولة لفرض واقع فوضوي على الحدود يُهدد الأمن القومي ويضر بالقضية الفلسطينية ذاتها.

وأوضح المستشار محسن جلال أن ما تقوم به الدولة المصرية من جهود إنسانية ودبلوماسية وسياسية تجاه قطاع غزة يفوق بكثير مجرد التضامن، حيث تقود القاهرة تحركات فاعلة نحو تحقيق التهدئة، وفتح ممرات آمنة للمساعدات، ودعم الحل السياسي العادل.

وانتقد في الوقت نفسه الدول التي اكتفت بـ"التصريحات الإعلامية" دون أن تقدم دعمًا حقيقيًّا للقطاع أو حتى تحركًا دبلوماسيًّا فعّالًا، مؤكدًا أن مصر تتحمل أعباءً إنسانية جسيمة نتيجة للأوضاع في غزة، وتقف وحدها تقريبًا في الخطوط الأمامية لهذه الأزمة.

وفي ختام تصريحاته، شدد "جلال" على أن تنظيم دخول الوفود إلى المناطق الحدودية هو قرار سيادي لا تهاون فيه، لا سيما في ظل التحديات الأمنية الخطيرة التي تواجهها المنطقة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تتعامل بشفافية ومسؤولية في هذا الملف، وفق ما تمليه عليها سيادتها الوطنية والتزاماتها القومية والإنسانية.

وقال: "مصر لا تحتاج إلى شعارات أو استعراضات سياسية، فهي الدولة التي ظلت وستظل الداعم الرئيسي للشعب الفلسطيني، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويعمل على وقف آلة القتل والحصار، وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة".

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