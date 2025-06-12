الخميس 12 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البورصة تواصل التراجع بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها بشكل جماعي في منتصف تعاملات اليوم الخميس. 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.63% عند مستوى 32401 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.66% عند مستوى 40410 نقاط، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.44% عند مستوى 14572 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.55%  عند مستوى 9712 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.57% عند مستوى 13150 نقطة.

تداولات جلسة الأربعاء 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات أمس الأربعاء وربح رأس المال السوقى 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.332 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 32935 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 41092 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 14784 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وقفز  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 9874 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 13379 نقطة.

تعاملات جلسة الثلاثاء 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الثلاثاء، أولى جلساتها عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وربح رأس المال السوقى 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.330 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 32904 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 41174 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 14770 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 9847 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 13363 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 3435 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

30 محدد الأوزان الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات المتوسطة والصغيرة الشركات الصغيرة البورصة المصرية الشركات المتوسطة

مواد متعلقة

60 دقيقة بورصة، ارتفاع جماعي لمؤشرات EGX بتداولات اليوم

أخبار الاقتصاد اليوم: البنك المركزي يكشف موعد استحقاق ودائع سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار.. ارتفاع معظم مؤشرات البورصة واستقرار رأس المال السوقي.. وانخفاض أسعار الخضراوات والأسماك بسوق العبور

أخبار الاقتصاد اليوم، ارتفاع أسعار الدواجن والسمن البلدي، البورصة تربح 7 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم، MG الصينية تنشئ مصنعا لتجميع سيارتها في مصر

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع سعر الدولار عقب تصريحات رئيس الوزراء.. المالية تعتزم طرح صكوك سيادية بالعملة المحلية لأول مرة.. حقيقة انخفاض أسعار الهواتف الدولية في مصر 20%

البورصة تربح 13 مليار جنيه بختام تداولات نوفمبر 2024

56 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين

البورصة تخسر 10 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم

تأثير تثبيت سعر الفائدة على الذهب والبورصة.. صعود جديد لأسعار المعدن الأصفر في الصاغة.. البورصة تربح 10 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بالصاغة

القوانين لازم تتغير، ساويرس يوجه رسالة بشأن حبس شباب أنقذوا مصابين في حوادث طرق

الدولار يوجه ضربة لـ الجنيه في منتصف تعاملات الخميس

رسالة خبيثة من إسرائيل بعد قرار الدولية للطاقة ضد إيران

حادث مروع، لحظة تحطم طائرة هندية على متنها 242 راكبًا (فيديو)

بعد التراجعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

إيران تعلن إطلاق مناورات عسكرية ردا على قرار الدولية للطاقة الذرية

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الخميس

سعر السمك اليوم، ارتفاع المكرونة سويسي 60 جنيها وانخفاض كبير في البوري

5 أيام عجاف، الأرصاد تحذر من طقس اليوم حتى الثلاثاء المقبل، ماذا سيحدث؟

المزيد

انفوجراف

قواعد جديدة لمحو الأحكام الجنائية من سجلات الأمن العام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء رمى الجمرات وحكمته وحكم التكبير خلاله

تفسير رؤية أكل العنب في المنام وعلاقتها بقدوم رزق وفير في القريب

حكماء المسلمين: حماية الأطفال من الاستغلال والمعاناة واجب شرعي وأخلاقي وإنساني

المزيد
الجريدة الرسمية