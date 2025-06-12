محافظ الإسكندرية يتفقد شارع أطلس ويوجه بإغلاق منشآت غير مرخصة

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم جولة تفقدية بشارع أطلس في نطاق حي المنتزه ثان، لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق الصادرة ضد عدد من المقاهي المخالفة، والوقوف على نتائج الحملات التي نُفذت بالتنسيق بين الحي والأجهزة الأمنية المختصة.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 12 مقهى مخالفًا، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع توجيه إنذارات لأصحاب المنشآت بعدم إعادة الفتح إلا بعد إزالة المخالفات والالتزام بعدم إشغال الطريق العام، والامتثال لمواعيد الغلق الرسمية.

وأكد أن المحافظة ماضية في جهودها لتحقيق الانضباط وفرض هيبة القانون، مشددًا على أن أي ممارسات مخالفة للنظام العام أو تعيق حركة المرور سيتم التعامل معها بحسم، وذلك في إطار حملات مستمرة بكافة الأحياء.

كما وجّه محافظ الإسكندرية مسؤولي حي المنتزه ثان بسرعة إنهاء إجراءات تقنين أوضاع المحال والمقاهي غير المرخصة، وفقًا لاشتراطات الحماية المدنية والمعايير القانونية المنظمة.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ أحد محال الجزارة بالمنطقة، ووجّه بتخفيض أسعار اللحوم لتخفيف الأعباء عن المواطنين، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحل لمخالفته الاشتراطات، مع توجيه إنذار بتوفيق أوضاعه بما يتوافق مع الضوابط الصحية والبيئية.

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