المهرجان القومي للمسرح المصري في العدد الجديد من "مسرحنا"

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، العدد الإلكتروني الجديد (928) من جريدة "مسرحنا"، برئاسة تحرير الكاتب والناقد محمد الروبي.

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تستهل مواد العدد بقسم "المتابعات والأخبار"، بخبر لحسن عبد الهادي حول النسخة الجديدة للمهرجان القومي للمسرح المصري، يتضمن تصريحا للفنان محمد رياض يؤكد فيه أن المسرح للجميع في جميع ربوع الوطن.

كما نطالع تفاصيل أبرز الفعاليات الفنية والثقافية التي أطلقتها وزارة الثقافة في عيد الأضحى المبارك، ونقرأ خبرا عن العرض المسرحي "نويزي تي ڤي" الذي قدم على مسرح السامر، إلى جانب متابعة شاملة لعروض البيت الفني للمسرح، وعروض الموسم المسرحي للثقافة الجماهيرية.

وتكتب بسمة عبد الفتاح عن استقبال مسرح نهاد صليحة لعرض "ديستوبيا"، وتقدم رنا رأفت تغطية حصرية لمهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي.

فيما تلتقي آية عرفة مع فريقي عرض "الزيارة الأخيرة" لفرقة قصر ثقافة شبين الكوم، و"الوهم" لفرقة المركز الثقافي بطنطا.

وفي قسم "الحوارات والتحقيقات" يستعرض عماد علواني وداع المسرحيين للناقد المسرحي أحمد هاشم، وفي قسم "رؤى" يكتب د. محمود كحيلة "يوم في عمر كلية الحقوق جامعة الزقازيق"، ويكتب ناصر العزبي عن عرض "مملكة الحواديت" للمسرح القومي للأطفال.

ويترجم أحمد عبد الفتاح الجزء الثاني من مقال "المسرح النسوي بين النظرية والتطبيق" لإيلين أستون.

وفي ختام العدد، نقرأ للدكتور سيد علي إسماعيل، الجزء الرابع والعشرين من سلسلة النقد المسرحي السري والمجهول في مصر بعنوان "أوهام المماليك".

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