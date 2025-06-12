رئيس الجامعة البريطانية في مصر يستقبل رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية

استقبل الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، والوفد المرافق له والذي ضم كلًا من الدكتور أحمد عنكيت، نائب رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، للشؤون الأكاديمية، والدكتور مصطفى حسن، نائب رئيس الجامعة للتعاون الدولي، والدكتور فهد السعدي، نائب رئيس الجامعة لتطوير المتعلمين، وذلك لبحث سبل التعاون الأكاديمي بين الجامعتين، وذلك بحرم الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.

رئيس جامعة حمدان بن محمد في الجامعة البريطانية

وأكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أهمية هذه الزيارة التي تعكس التزام الجامعة بدعوة الشخصيات الأكاديمية الرائدة، لتعزيز دورها كمركز للتميز الأكاديمي، كما يأتي ذلك من خلال توسيع آفاق التعاون العلمي مع الجامعات والمؤسسات المرموقة والخبراء الدوليين، بما يسهم في تعزيز التبادل الأكاديمي وإقامة شراكات استراتيجية مثمرة مع مؤسسات تعليمية عالمية المستوى، ويؤكد هذا التوجه على التزام الجامعة بمواجهة التحديات المجتمعية وابتكار حلول متطورة تواكب متطلبات المستقبل.

دمج البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الهندسية بالجامعة البريطانية

وأشار لطفي إلى أن الجامعة البريطانية في مصر تحتضن مجموعة متميزة من التخصصات الأكاديمية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل، مثل تخصص الذكاء الاصطناعي في كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب، وتخصص هندسة الميكاترونيكس والروبوت، كما تسعى الجامعة إلى الابتكار في مجالي التعليم والتعلم الذكي، حيث قامت بدمج البرمجة بلغة Python والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الهندسية، ويتضمن ذلك مشاريع طلابية مشتركة تعتمد على نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، بالإضافة إلى تطبيق تقنيات الواقع الافتراضي (VR) في العديد من الكليات، وتطوير تطبيقات تعليمية مبتكرة داخل الحرم الجامعي، ونظام IoT لمراقبة الصحة كمثال على المشاريع الذكية التي يقودها الطلاب.

رئيس جامعة حمدان بن محمد في الجامعة البريطانية

وأكد رئيس الجامعة البريطانية أن الجامعة تتبنى نهجًا يتمحور حول الطالب، حيث تشركهم في جميع مراحل البحث والتطوير وتطبيقات التعاون مع القطاع الصناعي، كما تتيح لهم الفرصة للمشاركة في مؤتمرات دولية، مثل نموذج محاكاة قمة المناخ، إلى جانب الانخراط في مبادرات وطنية للمشروعات الذكية، مثل برنامج GenZ 2024، مشيرًا إلى حصول الجامعة البريطانية على اعتماد هيئة ضمان الجودة البريطانية QAA، كأول جامعة في مصر وشمال أفريقيا تحصل على هذا الاعتماد، فضلًا عن اعتمادها من مرصد الماجنا كارتا Charta Magna Observatory الداعمة للقيم والحقوق الأساسية واستقلالية التعليم والبحث بالجامعات.

من جهته، قال الدكتور منصور العور:" لقد سررنا بزيارة الجامعة البريطانية في مصر، التي لمسنا فيها نموذجًا أكاديميًا رائدًا يجمع بين الحداثة والتميز المؤسسي، ويعكس رؤية مستقبلية تتناغم مع طموحات التعليم الذكي."

رئيس جامعة حمدان بن محمد في الجامعة البريطانية

وأضاف الدكتور "العور":" نؤمن في جامعة حمدان بن محمد الذكية بأن التعاون مع مؤسسات تعليمية بهذا المستوى يُشكّل خطوة استراتيجية في مسيرتنا نحو بناء منظومة تعليم ذكي عربية الطابع، عالمية الرؤية، كما نؤكد التزامنا بتفعيل شراكات ترتكز على الابتكار، وتبادل الخبرات، وتطوير برامج أكاديمية ومبادرات بحثية مشتركة تُسهم في إعداد جيل قادر على قيادة التحول الإيجابي في مجتمعاتنا."

وبدأت الفعاليات بعرض فيديو تعريفي عن الجامعة والأنشطة التي تقوم بها والمتعلقة بالتنمية المستدامة، ومشاركة الجامعة في مؤتمر قمة المناخ وكذلك تنظيم أكبر ماراثون من أجل التنمية المستدامة، ودور الجامعة في مبادرة حياة كريمة، تلاه اجتماع موسع بين الطرفين لمناقشة سبل التعاون الأكاديمي.

رئيس جامعة حمدان بن محمد في الجامعة البريطانية

وخلال فعاليات الزيارة، اصطحب رئيس الجامعة البريطانية، رئيس جامعة محمد بن حمدان والوفد المرافق له، في جولة تفقدية بحرم الجامعة البريطانية، زاروا خلالها مستشفى كلية طب الأسنان بالجامعة، ووحدة التحليل المالي والبورصة، واستوديوهات كلية الإعلام، وتوربينات الرياح بكلية الهندسة.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة كاثرين هاربر، قائم بأعمال نائب رئيس الجامعة البريطانية للشؤون الأكاديمية، والدكتور مجيد حسن، عميد كلية الهندسة، والدكتور عمر كرم، عميد كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسوب، والدكتور أحمد درويش، مدير كلية التعليم المستمر، والدكتور هشام العسكري، مستشار الجامعة، ورشا مبروك، الرئيس التنفيذي لإدارة الإعلام والتسويق، والدكتور عمرو سعدة، مدير مكتب الخريجين.

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