الذكاء الاصطناعي يدخل في تصنيع السيارات الفارهة

تطويرات في إنتاج السيارات… شهدت صناعة السيارات تغيرات جذرية في عملية الإنتاج المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي بالقيادة وفتح الأبواب أيضًا لكي تواكب عصر تطوير التكنولوجيا، ومن أبرز هذه التحولات تقنية التعرف على الصوت والوجه، التي أصبحت تُستخدم بشكل متزايد لتعزيز الأمان، وتوفير تجربة قيادة مخصصة ومتصلة.

وتحولت هذه التقنيات من كونها ميزات فاخرة إلى أدوات أساسية في العديد من السيارات الحديثة، خاصة مع توسع تطبيقاتها في السيارات الكهربائية والذكية.

تقنية التعرف على الصوت والوجه في السيارات

تقنية التعرف على الصوت (Voice Recognition) تتيح للسيارة فهم وتنفيذ أوامر السائق الصوتية بدقة، مثل ضبط نظام الملاحة، إجراء مكالمات هاتفية، تشغيل الموسيقى أو حتى التحكم في المناخ الداخلي. وتُستخدم تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق لتمييز الأصوات، وتخصيص الاستجابة حسب السائق.

أما تقنية التعرف على الوجه (Facial Recognition)، فتعتمد على كاميرات مثبتة داخل السيارة تقوم بمسح وجه السائق لتحديد هويته، وضبط الإعدادات الشخصية مثل وضعية المقعد، والمرايا، ودرجة حرارة التكييف وحتى حسابات التطبيقات المرتبطة، بالإضافة إلى مراقبة اليقظة والانتباه أثناء القيادة.



فوائد تقنية التعرف على الوجه والصوت في السيارات

1. أمان معزز ضد السرقة

يتمكن النظام من منع تشغيل السيارة لأي شخص غير مُصرح له، عبر مطابقة الوجه أو الصوت مع بيانات المستخدم المسجلة، ما يعزز من أمان السيارة ويوفر بديلًا أكثر تطورًا من المفاتيح التقليدية.

2. مراقبة حالة السائق

تُستخدم كاميرات التعرف على الوجه لتحديد مدى يقظة السائق، وتحذيره في حال اكتشاف علامات الإرهاق أو النعاس، وهو ما يساهم في تقليل نسب الحوادث الناتجة عن التعب أو عدم التركيز.

3. تجربة مخصصة لكل سائق

يتم تحميل الإعدادات المفضلة تلقائيًا بمجرد التعرف على وجه السائق، مما يضمن راحة أكبر ويوفر الوقت، لا سيما في السيارات العائلية أو المشتركة بين عدة مستخدمين.

4. تحكم صوتي سلس وآمن

يسمح التعرف على الصوت للسائق بالتحكم في وظائف السيارة دون الحاجة إلى لمس الأزرار، مما يُقلل من تشتت الانتباه ويُعزز السلامة على الطريق.

تطبيقات رائدة من كبرى شركات السيارات

بدأت شركات مثل مرسيدس-بنز، بي إم دبليو، تسلا، جينيسيس، وكاديلاك في دمج أنظمة التعرف على الوجه والصوت في طرازاتها الجديدة. على سبيل المثال، توفر مرسيدس في نظام MBUX إمكانية التفاعل الصوتي الكامل مع السيارة، بينما قدمت بي إم دبليو نظام التعرف على الوجه لفتح السيارة دون مفتاح. كما طورت هيونداي تقنية تجمع بين التعرف على الوجه والمراقبة الحيوية مثل نبض القلب في سياراتها التجريبية.

وفي الصين، تقود شركات مثل NIO وXpeng وBYD ثورة تقنيات القيادة الذكية، حيث أصبح التعرف على الوجه جزءًا أساسيًا من الأنظمة التفاعلية في طرازاتها الكهربائية المتطورة.

تحديات مستقبلية وتطور مرتقب

رغم فوائد هذه التقنيات، إلا أن هناك تحديات مهمة يجب مراعاتها، مثل الخصوصية وحماية البيانات البيومترية من القرصنة أو سوء الاستخدام، خاصة مع اتصال السيارات بالإنترنت. كما أن التعرف الصوتي قد يواجه صعوبات في البيئات الصاخبة أو اللهجات المتنوعة، مما يتطلب تحسين الخوارزميات باستمرار.

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