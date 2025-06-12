الخميس 12 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

كل ما تريد معرفته عن خدمات الأهلي فون كاش

البنك الاهلي
البنك الاهلي

يبحث  العديد من عملاء البنك الأهلي عن الخدمات المتاحة عبر خدمة الأهلي فون كاش” والتي يمكن للعملاء استخدامها في سداد مدفوعاتهم اليومية على مدار 24 ساعة من أي مكان بسهولة وأمان، فالخدمة متاحة لعملاء البنك أو غير عملاء البنك من سن 15 سنة.

الخدمات المتاحة على تطبيق "الأهلي فون كاش":

ربط/حذف البطاقات:

تفعيل المحفظة:

رصيد المحفظة:

المعاملات المالية:

اخطارات:

استقبال الحوالات الخارجية:

التحديثات المقدمة من خلال المحفظة: -

كما أن محفظة الفون كاش من البنك الاهلي تتيح للعملاء مايلي من الخدمات:

الخصائص تحويل الأموال:

الشراء عن طريق الانترنت:

خدمات فورى:

السحب والإيداع:

شحن المحفظة:

استقبال التحويلات البنكية:

خدمة المشتريات:

حدد البنك الأهلي مزايا المحفظة  الإلكترونية والرسوم، حيث إن المحفظة تمتلك مجموعة متنوعة من خدمات الدفع، ويتم فتحها عبر الهاتف المحمول.

المحافظ الإلكترونية 

وأطلق عدد من البنوك خدمة المحافظ الإلكترونية لمساعدة العملاء على تنفيذ معاملاتهم المالية اليومية بسهولة ويسر.

محفظة البنك الأهلي 

محفظة "فون كاش" من البنك الأهلي المصري

مزايا محفظة البنك الأهلي 


• الخدمة متاحة لعملاء البنك أو غير عملاء البنك.

• الخدمة متاحة للعملاء اعتبارا من سن 16 سنة.

• إمكانية إيداع / سحب نقدي من خلال أكثر من 20000 منفذ من منافذ فوري في كافة أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى فروع البنك.

• تحويل أموال ما بين حسابات الهواتف المحمولة بالعملة المحلية فقط وعلى مدار الساعة من أي مكان وفي أي وقت في ثوان معدودة وبطريقة آمنة جدا.

• تعمل الخدمة على كافة الشبكات "فودافون - موبينيل - اتصالات".

• يستطيع العميل من خلال خدمة فوري دفع الفواتير (أرضي ومحمول - شحن رصيد - تبرعات - حجز تذاكر طيران- المرور- اشتراكات النوادي وباقة أخرى من خدمات فوري المتنوعة).

• إمكانية ربط بطاقتين من بطاقات البنك الأهلي: (بطاقة تحويل المرتبات أو بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم المباشر أو البطاقة مسبوقة الدفع) بالمحفظة لشحن رصيدها مباشرة من الهاتف المحمول (ماستركارد وفيزاكارد).

• سهولة استخدام Mobile application.

• إمكانية استقبال حوالات على المحفظة.

الرسوم والمصاريف في محفظة البنك الاهلي 

• مصاريف التسجيل في الخدمة مجاني ولا يوجد مصاريف سنوية.

• عمولة السحب النقدي من خلال فوري 2 % بحد أدنى جنيهين.

عمولة السحب النقدي من خلال • الصراف الآلي 1% بحد أدنى جنيهين.

• الحد الأقصى للرصيد في المحفظة 10000 جنيه.

• الحد الأقصى للعمليات في اليوم 6000 جنيه.

• الحد الأقصى للعمليات في الشهر 50000 جنيه.

• التحويل بين الأشخاص البنك يأخذ عمولة 1 %.

• التحويل بين الأشخاص البنك يأخذ 1 % بحد أدنى جنيهين.

• مصاريف البطاقة الافتراضية 10 جنيهات مصري صالحة لمدة 24 ساعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السحب والإيداع التحويلات البنكية الاهلي فون كاش فون كاش اشتراكات النوادي بطاقة الخصم المباشر محفظة البنك الاهلي

الأكثر قراءة

القوانين لازم تتغير، ساويرس يوجه رسالة بشأن حبس شباب أنقذوا مصابين في حوادث طرق

بعد التراجعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

تعليق برلماني بشأن موقف مصر من قافلة الصمود

برئاسة السيسي وولي العهد، تعرف على أهداف مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي

آخر مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض بقيادة الرئيس السيسي وولي العهد

أخبار مصر: زلزال قوي قرب مصر، هذا ما فعله ساويرس مع نجل شهيد شاحنة البترول، مدرب الأهلي يدعم غزة، أمريكا تستعد لضرب إيران

بعد تصديق السيسي، الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لتعديل قانون الثروة المعدنية

مونديال الأندية، مباراة الأهلي وإنترميامي تحت حماية قوات الهجرة والحدود الأمريكية

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الخميس

سعر السمك اليوم، ارتفاع المكرونة سويسي 60 جنيها وانخفاض كبير في البوري

5 أيام عجاف، الأرصاد تحذر من طقس اليوم حتى الثلاثاء المقبل، ماذا سيحدث؟

المزيد

انفوجراف

5 شروط لعضوية صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكماء المسلمين: حماية الأطفال من الاستغلال والمعاناة واجب شرعي وأخلاقي وإنساني

صيغة الإمام الشافعي للصلاة على سيدنا محمد

ما حكم زيارة مسجد الجمعة في المدينة المنورة وما فضله؟

المزيد
الجريدة الرسمية