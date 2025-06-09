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حوادث

معظهم سيدات، أسماء 23 مصابا في حادث صحراوي المنيا

معظهم سيدات،ننشر
معظهم سيدات،ننشر أسماء 23 مصابا إثر حادث ربع نقل بصحراوي

حصلت "فيتو "  على أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، الذي أسفر عن إصابة 23 عاملا معظمهم سيدات.

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة  على صحراوي المنيا 

 وضمت قائمة المصابين كل من حبيبة محمد فرج، 13 عامًا، بسملة عقل، 12 عامًا، رحمة محمد عيسى، 15عامًا،  ملك علاء توحيد 20 عامًا، مريم احمد فرج، 15 عامًا، حماس سيد محمد، 14 عامًا،  محمد فتحى إبراهيم، 11 عامًا، أحمد رشدى عبدالعظيم، 22 عامًا، بلال محمد ماهر،21 عامًا، ملك حسن محمود، 20 عامًا،  عبير حسن على، 12 عامًا، علي محمد فرج، 15 عامًا.

كما أصيبت كل من فاطمة محمد يونس، 15 عامًا،  حبيبة خلف محمد، 16 عامًا، كريم أبوبكر فريج، 13 عامًا، عمر شعبان محمود، 14 عامًا، ملك ربيع إبراهيم، 15 عامًا، عزة عبدالنبي عيسى، 24 عامًا، مى على توحيد، 13 عامًا،  فارس شعبان إسماعيل، 14 عامًا  أحمد ناصر سعد، 15 عامًا،  زينب أحمد جميل، 20 عامًا،  خالد رمضان فاروق، 18 عامًا، جميعهم مقيمين في قرية التوفيقية بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

 

الأجهزة الأمنية في المنيا 

 وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا جنوب محور سمالوط.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 19 شخصا قبل أن يرتفع العدد إلى 23 شخصا تنوعت إصاباتهم بين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

 

مستشفى سمالوط النموذجي

 جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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