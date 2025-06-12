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أخبار مصر

البترول توقع بروتوكول تعاون لتطوير قرى كينج مريوط بالإسكندرية

البترول، فيتو
البترول، فيتو

 وقعت وزارة البترول بروتوكول تعاون لمشروع تطوير وتنمية عدد من القرى المحيطة بمنطقة الكينج مريوط بمحافظة الإسكندرية بين شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) وجمعية الأورمان، استمرارًا لتنفيذ استراتيجية المسئولية المجتمعية لقطاع البترول وحرصًا من وزارة البترول والثروة المعدنية على تنمية المجتمعات المحلية. 

وقع البروتوكول الدكتور المهندس عمرو أحمد لطفى شحاتة رئيس شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) والعضو المنتدب، وأحمد الجندى رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان وبحضور الدكتور محمد عاطف نائب رئيس شركة ميدور للتخطيط والمشروعات والمهندس مدحت شعبان مساعد الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول للمسئولية المجتمعية. 

وقامت شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) تقيم الاحتياجات التي تسهم  في تحسين جودة الحياة بقري كينج مريوط بالتعاون مع جمعية الأورمان بعمل تقييم للاحتياجات التى تسهم فى تحسين ورفع جودة الحياة بالقرى المحيطة لمنطقة الكينج مريوط بمحافظة الإسكندرية من خلال رفع كفاءة وإعمار  55 منزل وتجهيزهم بالأثاث والأجهزة الكهربائية، وتوفير  11 جهاز طبى فى مختلف التخصصات لمستشفى العامرية العام، بالإضافة إلى إقامة عدد من القـــوافل الطبية، وتطــوير ملــعب فى مركـز شباب النـاصرية يصلـح لعدد من الألعــاب ( كره اليد – كره السلة – الكرة الطائرة – كرة القدم الخماسية).

 كما تم توفير 2 ماكينة حياكة لتشجيع الصناعات الصغيرة لدى الأسر الأكثر إحتياجًا وتحويلهم إلى أسر منتجة مكتفية ذاتيًا وتأتى تلك المشروعات فى إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لتنفيذ مشروعات المسئولية المجتمعية بمختلف ربوع مصر وفى مقدمتها المناطق الأكثر احتياجًا بمصر. 

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