تداول 4 آلاف طن بضائع و228 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة وتم تداول 4000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 228 شاحنة و70 سيارة.

وشملت حركة الواردات 1000 طن بضائع، 87 شاحنة و55 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 3000 طن بضائع، 141 شاحنة و15 سيارة.

حركة التداول بموانئ البحر الاحمر



يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة القاهرة بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما شهد الميناء أمس مغادرة العبارة القاهرة، كما تداول ميناء نويبع 1000 طن بضائع و104 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وكوين نفرتيتي.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2615 راكب.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.