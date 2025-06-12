تعليم المنوفية: 39 ألفا و859 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة بـ 108 لجان

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على كافة الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، والتي ستنطلق يوم الأحد الموافق 15 يونيو المقبل.

وأكد محافظ المنوفية ضرورة تقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

تجهيز استراحات للملاحظين خلال فترة الامتحانات

وأوضح الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه تم الانتهاء من تجهيز 108 لجان لاستقبال 39 ألفا و859 طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، بالإضافة الي فرش وتجهيز 22 استراحة لاستضافة المعلمين المشاركين في انتظام وانضباط العملية الامتحانية باللجان.

تفعيل غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية

وأشار وكيل التعليم بالمنوفية الي تسليم جميع مدارس الثانوية العامة خطابات الندب لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين والإداريين لتوزيعهم، لافتا إلى أنه تم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقرات اللجان الإمتحانية وأماكن حفظ أوراق الأسئلة، مؤكدًا علي استمرار تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية متصلة بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لرصد ومتابعة أي تجاوزات أو معوقات باللجان لحلها فورا وتلقي أية شكاوى.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية بتكثيف حملات النظافة ومنع الباعة الجائلين بمحيط المدارس تيسيرًا على أبنائنا الطلاب، مشددًا بأنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين حفاظًا علي الصالح العام.

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