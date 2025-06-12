"حلالة المشاكل" في التعليم العالي.. خدمة المواطنين تستجيب لـ 7956 شكوى.. قنوات رقمية وتقليدية لتقديم الاستغاثات.. وعاشور: متابعة كل طلب حتى حله نهائيا

تسعى وزارة التعليم العالي لتكثيف العمل بمنظومة الشكاوي بالوزارة، من أجل تيسير سُبل تواصل المواطن مع الوزارة والجهات التابعة لها، ومضاعفة الجهود المبذولة في تلقي شكاوى واستغاثات المواطنين ورصدها ومعالجتها، وكذا تحقيق أفضل استجابات ممكنة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لتوطيد جسور الثقة بين الوزارة والمواطنين.

الهدف الأساسي هو خدمة المواطنين

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الهدف الأساسي هو خدمة المواطنين، حيث أن هناك حرص على حل كل شكوى في أقرب وقت، مع العمل على تيسير مختلف الإجراءات، بما يضمن حل أي مشكلات تواجه المواطنين.

وأشار الوزير إلى ضرورة استمرار التعامل الجاد مع الشكاوى واستغاثات المواطنين واهتمام المسئولين بالإدارات والجهات المختصة بالتعامل الفعال مع الشكاوي، من أجل العمل على إيجاد سبل لحلها؛ بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويلبي احتياجاتهم في إطار القوانين والقواعد المعمول بها، مؤكدًا الحرص الدائم على متابعة نتائج ومؤشرات العمل وأداء منظومة الشكاوي بالوزارة، لافتًا إلى أن الإدارة العامة لخدمة المواطنين تعد إحدى حلقات الوصل بين الوزارة والجمهور.

تعزيز جسور التواصل مع المواطنين

وفي إطار حرص الوزارة على تعزيز جسور التواصل مع المواطنين وضمان تلبية احتياجاتهم بكفاءة وشفافية، تلقت الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال العام المالي 2024/2025، ما يقرب من (7956) شكوى وطلب لمختلف الجهات والفئات عبر القنوات المختلفة، وذلك من المواطنين وأولياء الأمور، والمرضى المترددين على المستشفيات الجامعية، والطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو المقيدين بالجامعات والمعاهد، بالإضافة إلى الشكاوى والطلبات المقدمة من الطلاب الوافدين، وأعضاء البعثات الحكومية، والطلاب المبعوثين للخارج للحصول على درجات علمية، فضلًا عن الالتماسات والشكاوى الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعات والمعاهد، وكذلك الشكاوى والالتماسات الواردة من الوزارات والمصالح الحكومية، والطلبات المحولة للإدارة من أمانة مجلس الوزراء.

شكاوي أعضاء هيئة التدريس والمدرسين

وقد بلغ عدد الشكاوي والطلبات والالتماسات الواردة من الطلاب وأولياء الأمور (980) شكوى، بينما بلغ عدد شكاوى أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة نحو (193)، وبلغ عدد شكاوي العاملين بالوزارة والجامعات المصرية، نحو (152) شكوى، وبالنسبة لشكاوى الخريجين، فقد بلغ عددها (140) شكوى، وكذلك فقد تم تلقي (153) شكوى من المواطنين، هذا وقد بلغ عدد الشكاوى والاستفسارات الواردة عبر البريد الإلكتروني والبوابة الإلكترونية الخاصة بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بموقع الوزارة، ما يقرب من (2870) شكوى، فيما بلغت الشكاوى التي تلقتها الإدارة من خلال بوابة الشكاوى الحكومية (4196) شكوى، كما تلقت الإدارة نحو (140) شكوى من خلال الوزارات والجهات الحكومية، وتم الانتهاء والرد على معظم الشكاوى والطلبات المقدمة، كما أن هناك بعض الشكاوى مازالت قيد الدراسة والمتابعة مع جهات الاختصاص سيتم الانتهاء منها والرد على مُقدميها في أقرب وقت ممكن.

تقديم الطلبات والشكاوى

ومن جانبه، أكد مصطفى إمام مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، حرص الإدارة على استقبال طلبات المواطنين بعدة طرق، حيث تتيح للمواطنين تقديم الطلبات والشكاوى من خلال البريد الإلكتروني أو من خلال مقر الإدارة العامة لخدمة المواطنين وتقديم المعلومات الإرشادية لهم، حيث يتم تسجيل الطلبات والشكاوى على نظام إلكتروني بما يضمن متابعتها ثم يتم تحويلها إلى أجهزة الوزارة المختصة والإدارات المعنية بالوزارة والجهات المعنية بالجامعات المصرية؛ للعمل على حلها، وكذلك متابعة المواطنين من خلال قسم المتابعة بالإدارة للتأكد من حصولهم على الخدمة المطلوبة، وكذلك متابعة الجهات المعنية للرد على شكاوى وطلبات المواطنين في أسرع وقت.

وأضاف أن هذه الأرقام تعكس توجه الوزارة نحو تحقيق الحكومة الذكية، عبر دمج التقنية مع خدمة المواطن، مع الحفاظ على القنوات التقليدية لكبار السن أو غير المتصلين رقميًا، كما تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الثقة وترسيخ مبدأ المواطن أولًا، خاصة في قطاع حيوي مثل التعليم العالي والخدمات الصحية الجامعية.

وتنوعت آليات التقديم والمتابعة حيث يتم استقبال الشكاوى والطلبات المختلفة عبر قنوات التواصل الآتية:

- المقر الرئيسي للإدارة العامة لخدمة المواطنين (97 شارع الجمهورية، القاهرة)، تليفون: (0227945072) – فاكس: (0227923517).

- البريد الإلكتروني: citizenservicedep@yahoo.com.

- الخط الساخن لمنظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء: 16528.

- ⁠الصفحة الرسمية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لأمانة مجلس الوزراء على فيسبوك

- المنصات الرقمية مثل (بوابة الشكاوى الحكومية

- العنوان عبر خرائط جوجل



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