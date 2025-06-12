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أخبار مصر

عقب قرار السيسي تشكيل مجلس التنسيق الأعلى، 15 مجالا للتعاون المصري السعودي

الرئيس السيسي وقادة
الرئيس السيسي وقادة السعودية.فيتو
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 55 لسنة  2025 بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.

 تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي

الموافقة على محضر  تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي جاءت انطلاقًا من الروابط التاريخية الوثيقة التى تجمع جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، واستنادًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين.

تعزيز التعاون المصري السعودى فى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية

وتأتي أيضا إدراكًا لأهمية التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين على أعلى المستويات حول القضايا الدولية والإقليمية وتكثيف التواصل وتعزيز التعاون بينهما فى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والصحية والزراعية والبيئية والثقافية والصناعية والتقنية والاتصالات والنقل والتعاون الرقمى والبنى التحتية والطاقة وغيرها من المجالات الأخرى، على أساس مبدأ المساواة والمصلحة المشتركة المتبادلة.

 مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى

كما تأتي امتدادًا لمسيرة التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين، واستكمالًا للإنجازات التى تمت من خلال اللجان المشتركة ومجلس التنسيق المصرى السعودى الموقع محضر إنشائه بتاريخ 29/1/1437 هــ الموافق 11 /11/ 2015، بما يكفل خدمة مصالحهما وشعبيهما الشقيقين.

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