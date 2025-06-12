قرار جمهوري بالموافقة على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، اعرف التفاصيل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراررقم 55 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.



وجاء نص القرار:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 55 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر:

(مادة وحيدة ) الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 3 شعبان سنة 1446 هــ (الموافق 2 فبراير سنة 2025). عبد الفتاح السيسي

تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 24 رمضان سنة 1446 هــ (الموافق 24 مارس سنة 2025 م).

محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي انطلاقًا من الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، واستنادًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين.

وإدراكًا لأهمية التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين على أعلى المستويات حول القضايا الدولية والإقليمية وتكثيف التواصل وتعزيز التعاون بينهما فى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والصحية والزراعية والبيئية والثقافية والصناعية والتقنية والاتصالات والنقل والتعاون الرقمي والبنى التحتية والطاقة وغيرها من المجالات الأخرى، على أساس مبدأ المساواة والمصلحة المشتركة المتبادلة. وامتدادًا لمسيرة التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين، واستكمالًا للإنجازات التى تمت من خلال اللجان المشتركة ومجلس التنسيق المصري السعودي الموقع محضر إنشائه بتاريخ 29/1/1437 هــ الموافق 11/11/2015، بما يكفل خدمة مصالحهما وشعبيهما الشقيقين. فقد اتفقت حكومتا البلدين على الآتي:

تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي

أولًا - يشكل - بموجب هذا المحضر - مجلس تنسيق أعلى مصري سعودي، يتولى رئاسة الجانب المصري فيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية ويتولى رئاسة الجانب السعودي فيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ثانيًا - يتألف المجلس - إضافة إلى رئيسي الجانبين – من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين فى المجالات ذات الصلة بالمهمات المسندة إليه، ويقوم كل جانب بتزويد الجانب الآخر بأسماء ممثليه في المجلس، ويكون لكل جانب أمين يتولى التنسيق مع نظيره في الجانب الآخر واتخاذ ما يلزم لتنفيذ المهمات المنصوص عليها في هذا المحضر.

ثالثًا- يهدف المجلس إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، وبخاصة: السياسية والأمنية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية والتعليمية والصحية، والزراعية والبيئية، والثقافية والصناعية، والتقنية، والاتصالات، والنقل، والتعاون الرقمي، والبنى التحتية، والطاقة.

رابعًا: يعقد المجلس اجتماعاته دوريًا وبالتناوب في بلدي الجانبين، وللمجلس أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وله تشكيل لجان تحضيرية لمساندته في إنهاء المهمات المسندة إليه.

تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي

خامسًا - يعد أمينا الجانبين محضرًا مشتركًا يتضمن حوكمة لأعمال المجلس ولجانه ومهماتها وآليات التنسيق والتواصل بما يكفل تحقيق الغايات المنشودة من تشكيل المجلس، وتعتمد الحوكمة بموافقة رئيسي الجانبين.

سادسًا- يحل هذا المحضر محل الآتي:

1- محضر مجلس التنسيق المصري السعودي الموقع بتاريخ 29/1/1437 الموافق 11/11/2015

2 - الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة المشتركة بين البلدين الموقع بتاريخ 24/8/1409، الموافق 31/3/1989 وما يتصل بالمهمات المسندة إليها.

3- مذكرة تفاهم بين البلدين لإنشاء لجنة متابعة وتشاور سياسى الموقعة بتاريخ 11/6/1428 هــ، الموافق 26/6/2007 وتستكمل الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لما ورد فى الفقرتين (۲) و(۳) من هذا البند فى كلا البلدين.

سابعًا - يدخل هذا المحضر حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخوله حيز النفاذ.

حرر هذا المحضر فى مدينة القاهرة بتاريخ 12/4/1446 هــ الموافق 15/10/2024 من نسختين أصليتين باللغة العربية.

تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي

والله ولي التوفيق والسداد عن حكومة جمهورية مصر العربية د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عن حكومة المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية قرار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم 19 لسنة 2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 2 فبراير 2025 بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 24/3/2025 ؛ وعلى تصديق رئيس الجمهورية بتاريخ 29/3/2025

قرر: (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 2 فبراير 2025 بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي. صدر بتاريخ 30/4/2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. بدر عبد العاطي.

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