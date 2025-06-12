الدنمارك ترضخ أمام طوفان ترامب.. سر موافقة كوبنهاجن على إنشاء قواعد أمريكية.. اتفاق يمنح واشنطن صلاحيات عسكرية واسعة.. ومخاوف بشأن جرينلاند

وسط مخاوف حول مستقبل جرينلاند، وافق البرلمان الدنماركي، على مشروع قانون يسمح بإقامة قواعد عسكرية أمريكية على الأراضي الدنماركية.

قواعد عسكرية أمريكية على الأراضي الدنماركية

وصوت لصالح مشروع القانون 94 نائبا، بينما عارضه 11 آخرين، وينتقل التشريع الآن إلى الملك فريدريك العاشر للتصديق عليه.

وجاءت هذه الخطوة في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بسط سيطرته على جزيرة جرينلاند التابعة للمملكة الدنماركية، والتي تتمتع بالحكم الذاتي.

التصويت تنازل عن السيادة الدنماركية لصالح الولايات المتحدة

ووفقا للتقارير الإخبارية، قال منتقدو القرار: إن التصويت يمثل تنازلا عن السيادة الدنماركية لصالح الولايات المتحدة.

ويوسّع التشريع الجديد اتفاقا عسكريا سابقا تم توقيعه عام 2023 مع إدارة الرئيس جو بايدن، وكان يمنح القوات الأمريكية حق الوصول الواسع إلى القواعد الجوية في البلد الإسكندنافي.

لكن النسخة الجديدة تتجاوز ذلك، إذ تمنح واشنطن صلاحيات عسكرية وأمنية أوسع داخل الأراضي الدنماركية، بما في ذلك حق استخدام قواعد في مدن كاروب، وسكريدستروب، وألبورج، وتنفيذ أنشطة عسكرية تشمل نشر قوات وتخزين معدات والتدريب وإجراء مناورات.

وبحسب «يورو نيوز»، فإن إحدى النقاط المثيرة للجدل تتعلق بالولاية القضائية، فبموجب الاتفاق، يخضع الجنود الأمريكيون للقانون الأمريكي حتى في حال ارتكابهم جرائم داخل الدنمارك، كما يُسمح للشرطة العسكرية الأمريكية بممارسة سلطات على المدنيين الدنماركيين في بعض المواقع.

الاستحواذ على الجزيرة القطبية الغنية بالمعادن

ويأتي توسيع الاتفاق في أعقاب رغبة ترامب المتكررة في الاستحواذ على الجزيرة القطبية الغنية بالمعادن والتي تحظى بأهمية استراتيجية، على الرغم من كون الولايات المتحدة والدنمارك حليفين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

من جانبه، كتب وزير الخارجية الدنماركي لارس راسموسن أن بلاده تحتفظ بالحق في إنهاء الاتفاق إذا ما حاولت الولايات المتحدة ضم جرينلاند بالكامل أو أي جزء منها.

وكان رئيس وزراء جرينلاند قال سابقا: إن التصريحات الأمريكية بشأن الجزيرة تنطوي على عدم احترام، مؤكدا أن جرينلاند "لن تكون أبدا، وتحت أي ظرف، مجرد قطعة ممتلكات يمكن لأي شخص شراؤها".

نفوذ دائم يحدّ من استقلال القرار السيادي

ورغم الجدل، تؤكد الحكومة أن الاتفاق ينص صراحة على ضرورة احترام السيادة الدنماركية والدستور والقانون الدولي، كما أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع إلى أن جميع الأنشطة العسكرية الأمريكية ستُنفذ بالتنسيق مع السلطات الدنماركية، مؤكدًا أن الصلاحيات الممنوحة ليست مطلقة.

مع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة لدى شرائح سياسية وشعبية من أن يتحول الوجود العسكري الأمريكي إلى نفوذ دائم يحدّ من استقلال القرار السيادي، ويضع جرينلاند في قلب صراع جيوسياسي جديد، وسط تزايد الاهتمام الدولي بالمنطقة القطبية.

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