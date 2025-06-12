الخميس 12 يونيو 2025
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أخبار مصر

وزير الخارجية الألماني يستهل أولى جولاته في الشرق الأوسط بزيارة مصر

وزير الخارجية الألماني
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول

يبدأ وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول زيارة رسمية إلى مصر اليوم ولمدة يومين في إطار أولى جولاته إلى منطقة الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.

منطقة الشرق الأوسط

وأعلنت السفارة الألمانية في القاهرة، عن زيارة مرتقبة لـ وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، إلى مصر يومي 12 و13 يونيو الجاري في إطار أول زيارة رسمية له لمنطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت السفارة الألمانية، أن وزير الخارجية يوهان فاديفول، سيلتقي خلال زيارته إلى القاهرة مع  نظيره بدر عبد العاطي، لتعزيز التعاون ومناقشة أهم القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وبعد زيارته لمصر، سيواصل الوزير الألماني جولته في الشرق الأوسط.

الاجتماع الوزاري الأفريقي الأوروبي

وكان  بدر عبد العاطي وزير الخارجية، التقى في نهاية مايو الماضي، مع يوهان فاديفول وزير خارجية ألمانيا الجديد، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الأفريقى الأوروبي في بروكسل حينها.

وأكد عبد العاطي خلال اللقاء آنذاك تطلع مصر للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي بين مصر وألمانيا في المجالات الاقتصادية والسياسية والتجارية والاستثمارية بما يحقق المصالح المشتركة على ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، مؤكدًا الحرص على العمل مع الجانب الألماني لتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات، بما فيها الطاقة والطاقة المتجددة والتصدي لظاهرة تغير المناخ وخلق مسارات آمنة وشرعية للهجرة على نحو يتوافق مع أولويات البلدين، فضلًا عن التعاون في الأطر متعددة الأطراف.

وأعرب وزير الخارجية خلال اللقاء وقتها، عن التطلع لمواصلة دعم ألمانيا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي ولاسيما فيما يتعلق بسرعة اعتماد وصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر.

 

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