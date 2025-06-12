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حوادث

حالة المرور اليوم، سيولة بمعظم المحاور وكثافات متفرقة بمداخل القاهرة الكبرى

حالة المرور
حالة المرور

رصدت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الخميس، حالة من السيولة المرورية بمعظم المحاور الرئيسية والطرق الدائرية بالقاهرة الكبرى، تزامنًا مع تعزيز الخدمات الأمنية وتنظيم الحركة المرورية تنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية.

محاور وطرق تشهد سيولة مرورية

وشهد الطريق الدائري انسيابًا في الحركة خاصة في قطاعات السلام والمريوطية وأعلى الوراق، كما ظهرت سيولة واضحة على محور 26 يوليو للقادم من أكتوبر في اتجاه ميدان لبنان، مع انتظام حركة السير أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين، باستثناء بعض التباطؤ الطفيف في منطقة الوصلة المعلقة.

كثافات مرورية محدودة في بعض المناطق

في المقابل، ظهرت بعض الكثافات المرورية المتوسطة في مداخل العاصمة، أبرزها كوبري عباس وكوبري الجامعة للمتجهين إلى الجيزة، ومحور صلاح سالم في اتجاه المطار، نتيجة تزايد الأحمال المعتادة في أوقات الذروة.

كما سجل محور الثورة ومحور المشير كثافات متوسطة، خاصة في الاتجاه المؤدي إلى مدينة نصر، فيما تعمل الخدمات الأمنية على تسيير الحركة وتكثيف التواجد المروري في هذه المناطق.

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تحذيرات ونصائح مرورية

أهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور، وتجنب استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة، واتباع السرعات المقررة خاصة على الطرق السريعة، كما ناشدت المواطنين استخدام التطبيقات الذكية لمتابعة حالة الطرق وتجنب الزحام.
 

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