الخميس 12 يونيو 2025
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أخبار مصر

السكك الحديدية تنشر مواعيد القطارات لخدمة المصايف

قطار
قطار
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نشرت الهيئة القومية للسكك الحديدية جداول مواعيد تشغيل القطارات على عدد من الخطوط خلال الفترة المقبلة لخدمة المصيفين. 

وأكدت الهيئة القومية للسكك الحديدية أنها تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات لتأمين رحلاتها وتقديم افضل خدمة للركاب على مدار الساعة.

وجاءت أبرز مواعيد القطارات على الوجهين البحري والقبلي وفقا للجداول التي أعلنتها الهيئة كما يلي:

 

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