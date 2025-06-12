الخميس 12 يونيو 2025
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أخبار مصر

النقل تناشد المواطنين التوعية من مخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة

رشق القطارات
رشق القطارات
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ناشدت وزارة النقل، فى بيان صادر عنها اليوم المواطنين، بالمساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين، والذي يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة  رشق الاطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحى.

ظاهرة رشق القطارات 

وأكدت النقل خطورة الظاهرة، مما يعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر، كما يتسبب فى إلحاق أضرار بالقطارات والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية.

وأهابت الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية بالمواطنين، المشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب  أضرارا للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات المملوكة للشعب.

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