هجوم على حسن الرداد بعد إعلان الإنجاب للمرة الثانية من إيمي سمير غانم، والسر في "فادي وفادية"

واجه الفنان حسن الرداد موجة كبيرة من الغضب والاستياء من قبل رواد منصات السوشيال ميديا عقب إعلانه إنجاب طفلة جديدة من زوجته الفنانة إيمي سمير غانم.

وجاء الهجوم الكبير على «الرداد» بسبب تسمية مولودته الثانية «فادية» وهو نسبة لإحياء ذكرى اسم والدته الراحلة، وهي التسمية التي جاءت عقب أن قام حسن أيضًا بتسمية نجله الأول بـ «فادي» إحياء لذكرى شقيقه الراحل.

وهو ما وجده رواد السوشيال ميديا بالأمر السيئ لرغبتهم في إحياء ذكرى النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز والدي النجمة إيمي سمير غانم.

و تجاهل الرداد وإيمي موجة التعليقات السلبية التي وجهها الجمهور لـ حسن بشكل تام.

الطفل الثاني لإيمي سمير غانم وحسن الرداد

وكان كشف حسن الرداد عن أول صورة لطفلته من الفنانة إيمي سمير غانم والتي أطلق عليها اسم والدته الراحلة فادية.

وصاحب الرداد الصورة بتعليق: “لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ”.

الحمد لله ربنا رزقنا بالطفلة الجميلة فادية الرداد اللهم بارك لنا فيها ورزقها الصحة والعافية ورزق الناس جميعًَا.

في سياق آخر، بدأ الفنان حسن الرداد التجهيز لفيلمه الجديد “طه الغريب” المقرر أن يبدأ تصويره قريبًا، باستقرار مخرج العمل عثمان أبو لبن على كاست العمل النهائية ومعاينة أماكن التصوير.

وأكد أحد المقربين من أسرة العمل في تصريحات لفيتو أنه تم ترشيح إيمي سمير غانم من قبل الجهة المنتجة لكن لم يتم التعاقد معها.

ونفى مخرج العمل عثمان أبو لبن في وقت سابق ترشيح الفنانة مي عمر للمشاركة في العمل، وفيلم "طه الغريب" مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب محمد صادق، ومن إنتاج أحمد السبكي.

وكان آخر أعمال حسن الرداد مسلسل عقبال عندكم الذي شارك في العمل نخبة من النجوم، منهم محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، أوس أوس، ريهام الشنواني، علاء مرسي (ضيف شرف)، خديجة أحمد فؤاد، أحمد مختار، جيلان علاء، سليمان عيد، وإبرام سمير.

قصة مسلسل “عقبال عندكم”

ويقدم المسلسل قصة مليئة بالكوميديا والمواقف الطريفة، حيث يعيد الثنائي إيمي سمير غانم وحسن الرداد تجربتهما الناجحة في تقديم شخصيات متعددة ومتنوعة، مما يذكر الجمهور بأدائهما المميز في مسلسل "عزمي وأشجان" الذي لاقى نجاحًا كبيرًا في رمضان 2017.

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