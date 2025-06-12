الخميس 12 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

أنغام تشعل أجواء عيد الأضحى في الرياض بحفل استثنائي (فيديو)

أنغام
أنغام

في حفل استثنائي أشعلت الفنانة أنغام حفلها الغنائي على مسرح "محمد عبده أرينا" في العاصمة الرياض ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك.

وصعدت أنغام المسرح وسط صيحات وهتاف الجمهور، كما نشر حساب روتانا لايف مقطع فيديو على منصة "إكس" يظهر جانبًا من حفل أنغام الغنائي في الرياض ونشر مقطع فيديو لتفاعل الجمهور مع غنائها، وأرفقه بتعليق قائلًا: سلطنة وطرب مع صوت مصر أنغام.

كما وثق مقطع فيديو آخر لحظة صعود الفنانة إلى المسرح، وسط تصفيق وهتاف الحضور، وعلق عليه الحساب بالقول: لحظات دخول صوت مصر النجمة أنغام إلى المسرح.

كما نشر الحساب صورًا من خلف الكواليس، جمعت الفنانة أنغام والرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى سالم الهندي وسفير جمهورية مصر لدى المملكة إيهاب أبو سريع.

حفلات أنغام في السعودية والكويت
في السياق ذاته، تحيي الفنانة أنغام حفلًا ثانيًا في السعودية ضمن حفلات العيد يوم الخميس 13 يونيو المقبل في "الخبر أرينا"  بمدينة الخبر في المنطقة الشرقية، برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وبعد انتهاء حفلاتها في السعودية، تتوجه أنغام إلى دولة الكويت لإحياء حفل غنائي جديد يوم الجمعة 20 يونيو، على مسرح أرينا الكويت، وهو الحفل الذي يترقبه جمهورها هناك.

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