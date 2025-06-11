الأربعاء 11 يونيو 2025
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حوادث

شاب يقفز من أعلى عقار في مصر القديمة

انتحار، فيتو
انتحار، فيتو

صرحت نيابة مصر القديمة الجزئية بدفن شاب انهي حياته، قفزا من أحد طوابق عقار سكني في منطقة مصر القديمة بالقاهرة، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

وكشفت التحقيقات أن الشاب أقدم على الانتحار جراء مروره بأزمة نفسية حادة بعدما توفى والده قهرا بعد ضبط شقيقته في قضية مخلة بالشرف "تحريض على الرذيلة".

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بسقوط شاب جثة هامدة، من أحد العقارات بمنطقة مصر القديمة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة.

وبالانتقال والفحص تبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة أن الشاب توفى والده قبل أيام قهرا بعد ضبط شقيقته في قضية تحريض على الرذيلة، وأصيب بحالة نفسية سيئة قام على أثرها بإلقاء نفسه من أحد العقارات في مصر القديمة.

وكان مرصد الأزهر أكد أن الانتحار جريمة إنسانية يرتكبها الإنسان في حق نفسه وأهله، وأنه مهما كانت المشكلات والصعوبات فعلى الإنسان أن يتحلى بالشجاعة في مواجهتها، ولا مانع من زيارة المختصين عند الشعور بأي اضطراب نفسي، وعلى الآباء أن يكونوا أكثر حرصًا في التعامل مع مشكلات أبنائهم، فبموتهم يخسر المجتمع طاقة من طاقاته البشرية التي يمكن أن تكون أداة بناء تسهم في تقدم بلادهم ورفعة أوطانهم.  

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نيابة مصر القديمة منطقة مصر القديمة مصر القديمة مديرية أمن القاهرة

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