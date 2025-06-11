الأربعاء 11 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

عالم أزهري: مشاهدة مسلسلات البلطجة والعري حرام شرعًا والتوبة منها فريضة

الدكتور محمد حمودة،
الدكتور محمد حمودة، من علماء الأزهر الشريف، فيتو

أكد الدكتور محمد حمودة، من علماء الأزهر الشريف، في تصريحات له بشأن تأثير بعض أنواع الفنون والأعمال الدرامية على المجتمع، أن الفن الهابط ليس فقط مرفوضًا دينيًا، بل التوبة منه فريضة شرعية، كما حذّر من مشاهدة المسلسلات التي تتضمن بلطجة أو مشاهد خادشة.


الفن الراقي.. محل إجماع وليس خلاف

وأكد حمودة خلال لقائه في برنامج "علامة استفهام"، أن الفن الهادف والراقي الذي ينشر القيم والأخلاق لا خلاف عليه بين علماء الدين، بل يمكن أن يكون وسيلة لتعليم الفضيلة".

وأشار إلى أن مصطلح "الفن الهابط" هو توصيف أطلقه فنانون أنفسهم على بعض الأعمال الرديئة.

التوبة من الفن الهابط… واجبة شرعًا

أوضح العالم الأزهري أن الأعمال التي تروج لمفاهيم خاطئة، أو تثير الغرائز، أو تحرّض على العنف، تدخل في إطار "الفن الهابط"، مؤكدًا:"التوبة عن المشاركة أو دعم هذا النوع من الفن فريضة شرعية، وليس أمرًا اختياريًا".


وأضاف أن دور الدين هو النصح والإرشاد، وليس المراقبة، مشددًا على أن المجتمع أيضًا يتحمل مسؤولية في مواجهة هذا النوع من الإنتاج الفني.


مشاهدة مشاهد البلطجة والعري… حرام شرعًا

ردًا على سؤال حول حرمة مشاهدة المسلسلات التي تحتوي على بلطجة أو مشاهد غير لائقة، قال الدكتور محمد حمودة:"الله وصف من يستمعون ويشاهدون الكذب والفجور بأقبح الأوصاف، في قوله: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ﴾، وهذا تحذير واضح."

وأشار إلى أن كل الديانات السماوية تنهى عن مشاهدة أو تشجيع المحتوى الذي يحضّ على المعصية أو السلوك المنحرف.

المجتمع مسؤول..لا تتركوا الفن في يد "الهابطين"

اختتم د. حمودة تصريحاته بالتأكيد على أن الإصلاح لا يبدأ من المنع فقط، بل من التوعية والاختيار الواعي، مشددًا:"لا يجوز أن نحمل الدين وحده مسؤولية مراقبة الفن، بل يجب أن يكون هناك وعي مجتمعي يرفض الانحطاط ويحتضن القيم."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عالم ازهرى مشاهد البلطجة والعري الفن الهابط التوبة الأزهر الشريف المسلسلات الديانات السماوية

مواد متعلقة

مطالب بعدم إذاعة أذان الفجر في الميكروفونات، ورد قوي من عالم أزهري

بعد التشكيك في قصة سيدنا إبراهيم، عالم أزهري لـ إبراهيم عيسى: ثوابت القرآن لا تخضع للأهواء

عالم أزهري عن أزمة بوسي شلبي: الخلوة الشرعية تقوم مقام عقد النكاح

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة صفوف النقل بمحافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس

أمريكا ترفع حالة التأهب بقواعدها فى الشرق الأوسط وتخلى موظفيها من 3 دول عربية

مأساة تهز سوهاج، عامل ينهي حياة 3 من أبنائه ويشنق نفسه

توفيق عكاشة: إسقاط عضويتي من البرلمان ليس بسبب السفير الإسرائيلي (فيديو)

إحالة أوراق اثنين من المتهمين بقتل نجل سفير سابق بالشيخ زايد للمفتي

توفيق عكاشة عن الجامعة العربية: ما أُقيم بقرار استعماري لا يمكن البناء عليه (فيديو)

بيان مصري حول الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة

انهيار عقار مكون من 3 طوابق بالمنيا (صور)

خدمات

المزيد

واتساب يعلن عن ميزة جديدة لـ الصور بالتحديث الجديد 2025

سعر جرام الذهب في التعاملات المسائية، عيار 21 يصل لهذا الرقم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 2025.6.11

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء 11-6-2025

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: مشاهدة مسلسلات البلطجة والعري حرام شرعًا والتوبة منها فريضة

مسجد القبلتين، فضله والأحاديث الواردة بشأنه

معنى الممترين، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 147 من سورة البقرة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية