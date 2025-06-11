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حوادث

استعجال التقرير المروري لسائق تسبب في إصابة 11 شخصًا بالقطامية

حادث تصادم
حادث تصادم

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، التقرير المروري  للسائق المتسبب في إصابة ١١ شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وذلك خلال سيرها بطريق القاهرة - العين السخنة بعد الطريق الدائري الإقليمي اتجاه القاهرة - بالقطامية وذلك لكشف ملابسات الحادث.

الفرامل السبب..أقوال سائق الميكروباص

وقال السائق في التحقيقات “أنا فجأة الفرامل سابت من تحت رجلي.. ولقيت العربيه اتخبطت في الرصيف وانقلبت بالركاب”. 

وعن سؤاله بتعاطي المواد المخدرة وقت الحادث من قبل محقق النيابة قال السائق “ما بشربش اي مخدرات أنا أب ومعايا ٥ عيال في رقبتي أخاف علي نفسي علشانهم”.

وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد باصابة ١١ شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القطامية،وعلي الفور انتقلت قوات الأمن لموقع الحادث للوقوف علي الملابسات. 

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة. 

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