النصر السعودي يقترب من ضم مدافع بايرن ميونخ

بات نادي النصر السعودي قريبا من ضم نجم ومدافع بايرن ميونخ الألماني، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

الكوري الجنوبي مين جاي كيم يقترب من النصر السعودي

ومن المعروف أن بايرن ميونيخ ولاعبه مين جاي كيم، سيتفرقان على الأرجح هذا الصيف، ويبدو أن اللاعب الكوري الجنوبي قد اختار النصر كوجهته المفضلة.

وفقًا لما أورده موقع "فوت ميركاتو" فإن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا "مهتم جدًا" بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية، وبشكل أكثر تحديدًا إلى النصر حيث يتواجد الأسطورة كريستيانو رونالدو.

ووفقًا للتقرير، جرت محادثات مكثفة في الأيام الماضية بين النادي السعودي ومستشاري كيم، ويقال إن الاتفاق مع اللاعب على وشك الانتهاء.

وهذا أمر مفاجئ للغاية، خاصة أن كيم لا يزال في أفضل مراحل مسيرته، كما أنه أثار اهتمام بعض الأندية الأوروبية الكبرى.

باريس سان جيرمان ينافس النصر السعودي على مدافع بايرن ميونخ

وذكرت صحيفة "ليكيب" أن كيم مدرج في قائمة اهتمامات باريس سان جيرمان الفائز بدوري أبطال أوروبا، بل إن هناك اجتماعًا قد عقد بالفعل بين مستشار باريس لويس كامبوس ومستشاري كيم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.