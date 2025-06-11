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رياضة

النصر السعودي يقترب من ضم مدافع بايرن ميونخ

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

بات نادي النصر السعودي قريبا من ضم نجم ومدافع بايرن ميونخ الألماني، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

الكوري الجنوبي مين جاي كيم يقترب من النصر السعودي 

ومن المعروف أن بايرن ميونيخ ولاعبه مين جاي كيم، سيتفرقان على الأرجح هذا الصيف، ويبدو أن اللاعب الكوري الجنوبي قد اختار النصر كوجهته المفضلة.

وفقًا لما أورده موقع "فوت ميركاتو" فإن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا "مهتم جدًا" بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية، وبشكل أكثر تحديدًا إلى النصر حيث يتواجد الأسطورة كريستيانو رونالدو.

ووفقًا للتقرير، جرت محادثات مكثفة في الأيام الماضية بين النادي السعودي ومستشاري كيم، ويقال إن الاتفاق مع اللاعب على وشك الانتهاء.

وهذا أمر مفاجئ للغاية، خاصة أن كيم لا يزال في أفضل مراحل مسيرته، كما أنه أثار اهتمام بعض الأندية الأوروبية الكبرى.

باريس سان جيرمان ينافس النصر السعودي على مدافع بايرن ميونخ 

وذكرت صحيفة "ليكيب" أن كيم مدرج في قائمة اهتمامات باريس سان جيرمان الفائز بدوري أبطال أوروبا، بل إن هناك اجتماعًا قد عقد بالفعل بين مستشار باريس لويس كامبوس ومستشاري كيم.

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