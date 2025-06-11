خطوة جديدة تقرب جاتوزو من تدريب منتخب إيطاليا

بات جينارو جاتوزو، المدرب السابق لفرق ميلان ونابولي، من قيادة منتخب إيطاليا خلال الفترة المقبلة، لخلافة لوتشيانو سباليتي الذي أقيل من منصبه منذ أيام.

4 مرشحين لتدريب منتخب إيطاليا

وتواجد اسم جاتوزو في قائمة المرشحين لتولي مهمة المدير الفني للأزوري، بجانب روبرتو مانشيني ودانييلي دي روسي وفابيو كانافارو.

وكشفت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، أن الاتصالات لا تزال جارية بشأن مستقبل مقعد المدير الفني لمنتخب إيطاليا، لكن جينارو جاتوزو بات المرشح الأوفر حظًا لتولي المهمة بعد رفض كلاوديو رانييري.

بوفون بدعم تعيين جاتوزو مدربا لمنتخب إيطاليا

وأوضحت أن رئيس الاتحاد الإيطالي جابرييل جرافينا يميل إلى تعيين جاتوزو، بدعم من جانلويجي بوفون، أحد قادة منتخب إيطاليا المتوج بكأس العالم 2006.

وأشارت إلى أن هناك لقاءً سريًا بين جرافينا وجاتوزو قد يكون جاريا في الوقت الحالي أو سيُعقد خلال الساعات القليلة المقبلة.

ورفض الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تأكيد أو نفي انعقاد الاجتماع، مفضلًا التزام الصمت حفاظًا على السرية، لكنه أقر بوجود إجماع واسع داخل المؤسسة على ترشيح جاتوزو لخلافة سباليتي.

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