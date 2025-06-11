الأربعاء 11 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

خطوة جديدة تقرب جاتوزو من تدريب منتخب إيطاليا

جاتوزو، فيتو
جاتوزو، فيتو

بات جينارو جاتوزو، المدرب السابق لفرق ميلان ونابولي، من قيادة منتخب إيطاليا خلال الفترة المقبلة، لخلافة لوتشيانو سباليتي الذي أقيل من منصبه منذ أيام. 

 

4 مرشحين لتدريب منتخب إيطاليا 

وتواجد اسم جاتوزو في قائمة المرشحين لتولي مهمة المدير الفني للأزوري، بجانب روبرتو مانشيني ودانييلي دي روسي وفابيو كانافارو.

وكشفت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، أن الاتصالات لا تزال جارية بشأن مستقبل مقعد المدير الفني لمنتخب إيطاليا، لكن جينارو جاتوزو بات المرشح الأوفر حظًا لتولي المهمة بعد رفض كلاوديو رانييري.

 

بوفون بدعم تعيين جاتوزو مدربا لمنتخب إيطاليا 

وأوضحت أن رئيس الاتحاد الإيطالي جابرييل جرافينا يميل إلى تعيين جاتوزو، بدعم من جانلويجي بوفون، أحد قادة منتخب إيطاليا المتوج بكأس العالم 2006.

وأشارت إلى أن هناك لقاءً سريًا بين جرافينا وجاتوزو قد يكون جاريا في الوقت الحالي أو سيُعقد خلال الساعات القليلة المقبلة.

ورفض الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تأكيد أو نفي انعقاد الاجتماع، مفضلًا التزام الصمت حفاظًا على السرية، لكنه أقر بوجود إجماع واسع داخل المؤسسة على ترشيح جاتوزو لخلافة سباليتي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جينارو جاتوزو جاتوزو منتخب إيطاليا إيطاليا سباليتي

مواد متعلقة

رانييري يكشف موقفه النهائي من تدريب منتخب إيطاليا

أرقام سباليتي مع منتخب إيطاليا بعد إقالته رسميا (إنفوجراف)

من يقود منتخب إيطاليا بعد رحيل سباليتي؟ هذا المدرب هو الأقرب

مدرب النصر السعودي مرشح لتدريب منتخب إيطاليا

الأكثر قراءة

مات غدرًا، القصة الكاملة لوفاة الدكتور محمد عبد الحليم بسبب مشاجرة عائلية في أسيوط

ترامب يهدد بإشعال معركة الحديد بين مصر وأمريكا

منتخب مصر يشعل الخلاف بين جماهير الأهلي والزمالك، والنشطاء يكشفون سر تأجيل المباراة الودية

مذكرة للنائب العام تكشف تفاصيل أزمة ممرضة الإسكندرية وفصلها من التأمين الصحي

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 برقم الجلوس

آل البيت النبوي في مصر، «رقية» أخت السيدة زينب وأم حفيدة زين العابدين

استخدام أسطوانات الإطفاء، تفاصيل الاعتداء على حسام البدري في ليبيا

أول تحرك من أهلي طرابلس بعد الاعتداء على حسام البدري في مباراة السويحلي

خدمات

المزيد

انخفاض جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 (آخر تحديث)

أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 11-6-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم 2025.6.11

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 11- 6- 2025

المزيد

انفوجراف

رسوم الاشتراك في مسابقات اتحاد الكرة موسم 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخناقة في المنام وعلاقته بالتوتر في العلاقة الزوجية

آل البيت النبوي في مصر، «رقية» أخت السيدة زينب وأم حفيدة زين العابدين

الآداب والأعمال المستحبة، دليلك الكامل لزيارة المدينة المنورة والروضة الشريفة

المزيد
الجريدة الرسمية