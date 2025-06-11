تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين بـ "خلية العجوزة" لـ14 يونيو

أجلت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة 6 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية رقم 13052 لسنة 2022، والمعروفة بـ"خلية العجوزة"، لجلسة 14 يونيو.

وصدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد عمار.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين وآخرين لاتهامهم بتولى وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

كما ذكر أمر الإحالة توجيه اتهامات عدة الى المتهمين من بينها أعمال العنف وترويع المواطنين وحيازة أسلحة وذخائر.

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