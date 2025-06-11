الأربعاء 11 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

منى زكي تتعاون مع كاملة أبو ذكري من جديد بتوقيع شاهيناز العقاد

منى زكي وشاهيناز
منى زكي وشاهيناز العقاد وكاملة أبو ذكري

بعد 19 عاما، تعود النجمة منى زكي للتعاون للمرة الثانية مع المخرجة كاملة أبو ذكري سينمائيا، وذلك بعد أن قدما معا فيلم "عن العشق والهوي" عاما 2006. 

فيلم رزق الهبل 

وأكدت المنتجة شاهيناز العقاد أنه يتم حاليا عقد جلسات عمل مكثفة والتحضيرات لفيلم جديد يجمعهما بعنوان مؤقت "رزق الهبل" من تأليف جورج عزمي.

وأشارت إلى أنه سيبدأ تصوير الفيلم قريبا فور الانتهاء من التجهيزات والتحضيرات المطلوبة والمعاينات الخاصة بأماكن التصوير حيث من المنتظر عرضه خلال العام الجاري.

تعاون منى زكي والمنتجة شاهيناز العقاد 

ويعد الفيلم هو التعاون الثالث الذي يجمع بين منى زكي والمنتجة شاهيناز العقاد بعد فيلم "رحلة ٤٠٤" و"اعز الولد" والذي سجل حضورا خاصا لمني زكي ضمن أحداثه، ومشاركتها في مسلسل نمرة اثنين بالإضافة إلي أنه عودة لمني زكي للأدوار التي يغلب عليها الطابع الكوميدي مثل أدوارها في "صعيدي في الجامعة الامريكية" و"تيمور وشفيقة" و"ابو علي" و"من ٣٠ سنة" و"العنكبوت"، فأحداث الفيلم الجديد تدور في إطار اجتماعي كوميدي. 

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فيلم رزق الهبل المنتجة شاهيناز العقاد منى زكي كاملة أبو ذكرى

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