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رياضة

موعد الإعلان عن تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا للزمالك

جون إدوارد
جون إدوارد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن الموعد النهائي للإعلان الرسمي عن تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا جديدًا للنادي، في إطار خطة الإدارة لتطوير منظومة الكرة ووضع استراتيجية طويلة الأمد لإعادة الفريق إلى منصات التتويج المحلية والقارية.

الإعلان الرسمي 

وأكد المصدر أن مجلس إدارة نادي الزمالك استقر بشكل نهائي على تعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي سيكون يوم الجمعة المقبل، عقب الانتهاء من بعض الترتيبات الإدارية النهائية، وتوقيع العقود بشكل رسمي.

مهام واختصاصات المدير الرياضي الجديد

ومن المقرر أن يتولى جون إدوارد مسئولية الإشراف على كافة الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بقطاع الكرة، بدءًا من الفريق الأول، مرورًا بفرق الناشئين، بالإضافة إلى التنسيق مع المدير الفني للفريق الأول بخصوص الصفقات الجديدة وخطط الإعداد للموسم المقبل.

رؤية لتطوير الكرة داخل الزمالك

ويأتي هذا التوجه في ظل سعي الزمالك لتطوير البنية التحتية الرياضية، والاعتماد على الخبرات الفنية والإدارية الحديثة، حيث ترى الإدارة أن وجود مدير رياضي صاحب رؤية واضحة وخبرة كبيرة سيكون أحد عوامل النجاح في الفترة القادمة.

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