سر عدم إسقاط قضايا خطف الأطفال في القانون

جريمة خطف الأطفال يعتبرها خبراء تهديد مباشر للأمن الاجتماعي، إذ تضرب الشعور العام بالأمان في مقتل، لا سيما حال اقترانها بجرائم أخرى، مثل طلب الفدية أو الاتجار بالبشر.

عقوبة خطف الأطفال في القانون

التشريع المصري لا يتهاون مع جرائم الخطف، خاصة حين يكون الضحية طفلًا. فوفقًا لقانون العقوبات، تتدرج العقوبة بحسب طبيعة الجريمة وملابساتها.

السجن المشدد لعشر سنوات هو الحد الأدنى، لكن العقوبة تقفز إلى السجن المؤبد في حال توافر ظروف مشددة، مثل استعمال الإكراه أو ارتكاب الجريمة بدافع الحصول على فدية.

وتتجاوز العقوبات ذلك إذا ارتبطت جريمة الخطف بجريمة جنسية، حيث ينص القانون على إمكانية توقيع عقوبة الإعدام في حالات الاغتصاب أو هتك العرض أثناء أو بعد الخطف.

كما يعاقب القانون على صور أخرى أقل شيوعًا لكنها لا تقل خطورة، مثل إخفاء الأطفال حديثي الولادة أو استبدالهم عمدًا أو نسبهم لغير والديهم، وهي جرائم تقع تحت طائلة السجن لمدد تصل إلى 15 عامًا.

أسباب عدم إسقاط قضايا خطف الأطفال

وتعد جرائم خطف الأطفال من الجرائم الماسة بكرامة الإنسان وبنية المجتمع. ولهذا السبب، لا تسقط هذه الجرائم بالتقادم، خصوصًا حين تتضمن عنفًا أو استغلالًا أو يظل الطفل مجهول المصير.

ولإنها جريمة لا يعفو عنها الزمن، ولا يغلق ملفها حتى يعود الحق إلى نصابه نادرًا ما تأتي جريمة الخطف في سياق منعزل. غالبًا ما ترتبط بجرائم اتجار بالبشر، أو استغلال جنسي، أو تسول منظم. وفي مثل هذه الحالات، يتوسع الإطار القانوني ليشمل قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، الذي يصل بالعقوبة إلى الإعدام إذا ترتب على الجريمة وفاة الطفل أو إصابته بعاهة مستديمة.

في السنوات الأخيرة، عززت أجهزة الدولة من استجابتها لهذه النوعية من الجرائم، عبر تنسيق أمني وقانوني مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، لتفعيل البلاغات الفورية، ورصد أنماط الخطر، وتنفيذ حملات توعية في المدارس والمناطق العشوائية.

لكن تبقى الوقاية المجتمعية هي الجدار الأول للدفاع. فوعي الأسرة، ومتابعة المدرسة، ويقظة الجيران، تمثل أحيانًا فارقًا بين الأمان والاختطاف.

الردع القانوني في مصر واضح وحازم تجاه خطف الأطفال، لكن ردع الظاهرة لا يكتمل إلا إذا تحرك المجتمع قبل أن يتحرك القانون. ففي جريمة كهذه، لا يمكن الاعتماد على العقوبة وحدها، بل لا بد من منظومة وقائية تبدأ من الوعي وتنتهي عند الباب المفتوح الذي لا يُغلق في وجه الخطر.

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