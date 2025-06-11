وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل التصنيع بشركة حلوان للصناعات الهندسية

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرصه الشديد على المتابعة الميدانية لجميع شركات ووحدات الإنتاج الحربي بصفة دورية للاطمئنان على معدلات سير العملية الإنتاجية على أرض الواقع، والتأكد من تنفيذ التوجيهات الصادرة بشكل سليم.

وشدد على تطبيق مبادئ الحوكمة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة لشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)، حيث تواجد الوزير بالشركة في توقيت حضور العاملين ؛ لمتابعة مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية.

خطوط الإنتاج المختلفة بالشركة (مصنع 99 الحربي)

واستهل الوزير محمد صلاح الجولة المفاجئة بالمرور على عدد من خطوط الإنتاج والورش بالشركة، حيث تفقد ورشة العدد والأسطمبات وقطع الغيار، كما قام بتفقد خطوط الإنتاج المختلفة بالشركة (مصنع 99 الحربي) والتي تساهم في توفير احتياجات القوات المسلحة من مختلف منتجاتها العسكرية من الذخائر الثقيلة، وخلال الجولة تابع الوزير مدى تطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركة خلال الفترة الزمنية المقبلة لتأمين استمرار الإنتاج.

كما وجه الوزير بتطبيق المعايير والأكواد الخاصة بالحريق والتخزين والصيانة وإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركة.

شركة حلوان للصناعات الهندسية

وخلال تفقده خطوط الإنتاج استمع الوزير إلى آراء ومطالب بعض العاملين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، ووجه بالعمل على تذليل كافة المصاعب التي تواجه العمالة في العملية الإنتاجية وتوفير الجو المناسب لدفع العمل لزيادة الإنتاج حتى تحقق الشركة مخططها خاصة مع قرب نهاية العام المالي الحالي.

جدير بالذكر أن شركة حلوان للصناعات الهندسية، إلى جانب دورها في تلبية احتياجات القوات المسلحة، تقوم الشركة بالاستفادة من فائض طاقتها الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين مثل (طفايات الحريق، أسطوانات البوتاجاز، ومنظماتها، أدوات المائدة والمطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل الخالي من الرصاص، البساتم والشنابر)، بالاضافة إلى المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة بالدولة ومنها مبادرة رفع كفاءة مراكز الألبان على مستوى الجمهورية بالتعاون مع وزارة الزراعة.

ورافق الوزير، خلال الجولة التفقدية المفاجئة، المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

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