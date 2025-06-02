الثلاثاء 03 يونيو 2025
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أخبار مصر

وزارة الإنتاج الحربي تنظم ندوات توعوية للعاملين بالشركات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظمت الإدارة العامة لشئون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإنتاج الحربي ندوتين توعويتين بعنوان "تعزيز ثقافة العمل الجماعي"، وذلك في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بتنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية للعاملين بمختلف الشركات والوحدات التابعة، جاء ذلك بالمنشآت التابعة لقطاع التدريب التابع للوزارة بالسلام وحلوان.

العمل الجماعي وتوحيد الرؤية 

 


حاضر بالندوتين الدكتورة نهلة أمين المعالجة النفسية بمستشفى الشرطة، والتي أكدت أن امتلاك مهارات التواصل الفعال والإقناع وإدارة التعارض والتوافق مع أعضاء فريق العمل، خصوصًا الأفراد صعبي المراس، كلها مهارات ضرورية لنجاح أي شخص في حياته المهنية والاجتماعية، وتساهم في بناء علاقات عمل إيجابية مع الآخرين والتأثير فيهم لإنجاز المهام وتحقيق الأهداف المنشودة، وأكدت أنه ينبغي على القيادات والعاملين التكاتف معًا لتأصيل قيم العمل الجماعي وتوحيد الرؤية بين أعضاء الفريق الواحد مما يحسن الأداء ويعزز الإنتاجية.


وفي ذات السياق، تم تنظيم عدد (٢) ندوة توعوية بعنوان "أخلاقيات العمل.. الأمانة والصدق"، بحضور عدد من العاملين والعاملات الممثلين لمختلف الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وحاضر بالندوتين الشيخ هانيء سويد، والذي أكد ضرورة أن يكون الفرد أمين في عمله وصادق في نواياه وحديثه، مشيرًا إلى أن إتقان العمل يعد أحد أوجه الأمانة، مضيفًا أن الإتقان مقترن بالتخطيط الجيد وترتيب الأولويات والانضباط، ومؤكدًا على ضرورة أن يتحلى الإنسان بالإتقان والصدق في شتى مجالات حياته، والأصل أن يستثمر كل إنسان طاقته في إنجاز الأعمال المسندة إليه على أكمل وجه، فإن قصّر فيها كان هذا التقصير خيانةً للأمانة.

ندوات توعوية تثقيفية للعاملين بالإنتاج الحربي


من جانبها أكدت أمل عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص أن وزارة الإنتاج الحربي حريصة على تنظيم ندوات توعوية تثقيفية للعاملين بالإنتاج الحربي وذلك في مختلف مجالات المعرفة (دينية – صحية – اجتماعية) لتنمية قدرات العاملين فكريًا وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ونشر الوعي الثقافي لهم في مختلف المجالات، لافتةً إلى أنه تم خلال الندوات الأربعة تلقي استفسارات العاملين والعاملات المشاركين بها وتم الرد عليها.

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