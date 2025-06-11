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اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 2025.6.11

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

شهد سعر جرام الذهب في الإمارات استقرارا بتعاملات مساء اليوم الأربعاء 11 يونيه 2025، خلال حركة البيع والشراء بالسوق الإماراتية. 

سعر جرام الذهب في الإمارات

  • عيار 24: 402 درهم إماراتي - يُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.
  • عيار 21: 357 درهما إماراتيا –  يُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية.
  • عيار 18: 306 دراهم إماراتية –  يُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

 

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون اليوم صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي وتأثيرها المحتمل على سياسات الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بتقلبات في سوق الفوركس خاصة للدولار والجنيه الإسترليني والين الياباني.

الأسعار العالمية للذهب فى البورصة 

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، حتى بعد إعلان الولايات المتحدة والصين توصلهما إلى خطة لخفض التوترات التجارية خلال محادثات أُجريت في لندن.

وتم تداول الذهب قرب 3,339 دولارًا للأونصة، محققًا مكاسب أسبوعية متواضعة. 

وقال وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك، وممثل الصين التجاري لي تشنغ قانغ، إن الجانبين اتفقا من حيث المبدأ على إطار لتنفيذ التوافق الذي توصّلا إليه في جنيف.

وكان يفترض أن يُشكل هذا التقارب بين أكبر اقتصادين في العالم عاملًا سلبيًا للأصول الآمنة مثل الذهب، غير أن غياب حركة تراجعية واضحة في المعدن النفيس، يوحي بأن المستثمرين يترقبون تطورات إضافية.

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