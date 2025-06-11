"ولِّد فكرة مشروعك" ورشة عمل في مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي ورشة عمل بعنوان "ولد فكرة مشروعك"، وذلك خلال يومي 22-23 يونيو 2025.



تهدف الورشة إلى تمكين المشاركين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية، وتجهيزهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لتحديد الفكرة المناسبة لمشروعاتهم في عالم ريادة الأعمال المتغير والمتسارع.

ولد فكر مشروعك ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية

تُعدّ الفكرة القوية والمبتكرة حجر الأساس لبناء مشروع ناجح ومن خلال هذه الورشة، سيتم مساعدة المشاركين على اكتشاف مصادر الأفكار المبدعة، وتحليل احتياجات السوق، وتحديد الفرص المتاحة في مجالات مختلفة.

كما ستتناول الورشة كيفية تحويل هذه الأفكار إلى مشاريع مستدامة تخدم احتياجات المجتمع وتلبي طموحاتهم.

ويجب أن يكون عمر المتقدمة للبرنامج بين 21 إلى 55 سنة، وأن يكون لديها الرغبة في التعلم والتطوير.

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