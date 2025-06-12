الخميس 12 يونيو 2025
الجريدة الورقية
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انفوجراف

قواعد جديدة لمحو الأحكام الجنائية من سجلات الأمن العام (إنفوجراف)

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

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إيقاف الحكم السجل الجنائي النيابة العامة محكمة القضاء الإداري

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قواعد جديدة لمحو الأحكام الجنائية من سجلات الأمن العام (إنفوجراف)

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