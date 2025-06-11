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محافظ الإسكندرية يشدد على إزالة الإشغالات

إزالة الإشغالات
إزالة الإشغالات

أكد  الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أنه تم التشديد على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين. 

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وفي هذا الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندرى.  

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وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد 48 منشأة، والتحفظ على 6969 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 816 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال و171 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر ب مليون و719 ألف جنيه خلال أسبوع. 

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الفريق أحمد خالد ورؤساء الأحياء الاساسية

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