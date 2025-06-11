أريام تُهدي الأردن أغنية "قلي مرحبا"

طرحت الفنانة الإماراتية أريام أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "قلي مرحبا"، مقدّمة من خلالها أول تجربة لها باللهجة الأردنية، في عمل يعبّر عن مشاعرها الصادقة تجاه الأردن وشعبه، ويواكب فرحة تأهله التاريخي إلى كأس العالم.

أغنية قلي مرحبا

وجاء إطلاق الأغنية كتعبير وجداني أرادت من خلاله أريام أن تكون جزءًا من هذه اللحظة الهامة، مؤكدة أن اختيارها للهجة الأردنية لم يكن مجرد تجربة عابرة، بل نابع من احترامها وتقديرها الكبير للشعب الأردني وثقته بها كفنانة عربية.

وقالت أريام: “هذه الأغنية بمثابة إهداء من القلب إلى الأردن وشعبه الحبيب. لقد شعرت أن الوقت مثالي للتعبير عن محبتي للون الغنائي الأردني وللأردنيين من خلال الفن، وبطريقة تلامسهم بلغتهم ولهجتهم، وتشاركهم فرحتهم”.

كلمات أغنية قلي مرحبا

وقد تعاونت أريام في الأغنية مع الشاعر الأردني إيهاب غيث، الذي صاغ كلماتها بلغة شعرية تلامس الوجدان، بينما استُلهم لحنها من الفلكلور الأردني بروح عصرية، ليقوم الموزّع الموسيقي فراس عودة بصياغتها بتوزيع متقن جمع بين الأصالة والطابع الحديث.

وجاء في كلمات الأغنية:

قلي مرحبا.. ومالحقت أجاوب

قلبي اللي رد.. وقله مراحب

لا تنادي اسمي.. باسمك سمّيني

وأنا أناديلك.. يا روحي وعيني

وسهام عيونك.. يا ويلي كنها

كُحلة لعيوني.. وأتكحّل منها

وحبي اللي بقلبي.. مو باقي منّه

لكتبلك قلبي.. وأتنازل عنّه

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