3 حكام مصريين في بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، 3 حكام مصريين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات بالمغرب خلال الفترة من 5 حتى 26 يوليو المقبل.

وضمت قائمة الحكام الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة فى البطولة الثلاثي المصري: شاهندة المغربي "حكم ساحة"، يارا عاطف "حكم مساعد"، وحسام عزب "حكم لتقنية الفيديو".

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، بالتعاون مع اللجنة المنظمة المحلية المغربية، رسميا عن الملاعب الرياضية التي ستستضيف مباريات كأس الأمم الأفريقية للسيدات (توتال إينرجي المغرب 2024)، المقرر إقامتها في الفترة من 5 إلى 26 يوليو المقبل.

وأوضح الاتحاد الإفريقي في بيان أنه لأول مرة في تاريخ البطولة، سيتم تخصيص ستة ملاعب موزعة على مختلف المدن المغربية لاستضافة هذا الحدث.

ويتعلق الأمر بكل من الملعب الأولمبي بالرباط، وملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء وملعب الأب جيجو بالدار البيضاء وملعب البشير بالمحمدية والملعب الشرفي بوجدة وملعب بركان.

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