البنك المركزي يمد مهلة توفيق أوضاع مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة

أصدر البنك المركزي قرارًا بتمديد مهلة توفيق أوضاع مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة التابعة لهم المقيدين في سجل البنك المركزي المصري بتاريخ 20 مايو 2025، وذلك وفقًا للشروط والأحكام المنظمة لقيد وشطب مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة من سجل البنك المركزي المصري، وقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على تمديد المهلة ستة أشهر أخرى، تنتهي في 20 نوفمبر 2025.

التسھیلات الائتمانية غير الحكومية

وكان البنك المركزي أكد أنه وفقا للتوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية غير الحكومية، فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على 60.1% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية فبراير 2025.

ولفت إلى أنه وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعة على 33.1% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.6 % ثم قطاع التجارة بنسبة 8.5%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 1.7% أما القطاعات غير الموزعة فقد حصلت على 29.1% منها 29% للقطاع العائلي.

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